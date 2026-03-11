La complejidad de TI está agotando los presupuestos, ralentizando la innovación y ocultando oportunidades de crecimiento. Este informe revela cómo la automatización inteligente de TI (impulsada por la IA, la nube híbrida y los flujos de trabajo de extremo a extremo) ayuda a las organizaciones a reducir el desperdicio, disminuir riesgos y desbloquear un valor empresarial medible. Las empresas altamente automatizadas ya están experimentando grandes avances: menores costos de TI, tiempos de lanzamiento al mercado más rápidos, ciberseguridad más sólida y mayor crecimiento de los ingresos.

Contenidos de aprendizaje

-El costo real de la complejidad de TI, incluyendo la TI en la sombra, la deuda técnica y las ineficiencias que consumen hasta un 24 % de los presupuestos de TI.

-Cómo la automatización inteligente de TI aumenta el rendimiento, impulsando reducciones de hasta un 28 % en los costos de TI y un 36 % menos de incidentes de ciberseguridad.

-Por qué las organizaciones altamente automatizadas obtienen mejores resultados, logrando una adopción de la nube más rápida, una visibilidad más profunda y un mayor retorno de la inversión (ROI) de la transformación impulsada por IA.

-Cómo los flujos de trabajo de extremo a extremo habilitados por IA reducen el trabajo manual, aumentan la precisión y aceleran la agilidad operativa en todo el patrimonio de TI.

Descargue el documento completo para descubrir las estrategias que pueden ayudar a su negocio a reducir la complejidad y convertir su patrimonio de TI en un verdadero motor de crecimiento.