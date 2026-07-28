La ciberseguridad está entrando en una nueva era. A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los responsables de la seguridad se enfrentan a un escenario cada vez más complejo de amenazas en evolución, plazos de respuesta apretados y riesgos en expansión en identidades, aplicaciones y datos.

El Informe del costo de una filtración de datos 2026 examina cómo este cambio está transformando el aspecto económico detrás de la respuesta ante una filtración de datos. Con base en investigaciones globales realizadas por el Instituto Ponemon y patrocinadas, analizadas y publicadas por IBM, el informe ofrece insights sobre el creciente impacto de los ataques impulsados por IA, el auge de la explotación de la velocidad de las máquinas y la urgente necesidad de una gobernanza más fuerte, controles de seguridad y protecciones específicas para la IA.

Descargue el informe para explorar:

Tendencias emergentes que redefinen el panorama de la ciberseguridad

Cómo la IA generativa y de frontera están acelerando la velocidad y la sofisticación de los atacantes

Tácticas para proteger identidades (incluidas las no humanas), aplicaciones y datos

Consideraciones para la gobernanza de la IA y la gestión de riesgos

Estrategias para mejorar la preparación del SOC y la resiliencia operativa

Recomendaciones para la defensa contra amenazas habilitadas por IA en rápida evolución

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