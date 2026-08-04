La IA está remodelando la forma en que los líderes de TI gestionan y protegen sus datos. En este informe técnico de IDC, aprenda cómo las capacidades impulsadas por IA pueden ayudar a automatizar las operaciones y fortalecer la resiliencia cibernética en los sistemas de almacenamiento de información empresarial, mientras prepara a las organizaciones para las crecientes demandas de IA y datos.

Los lectores aprenderán:

por qué las capacidades de almacenamiento impulsadas por IA se están convirtiendo en una herramienta crítica para la gestión moderna del almacenamiento de datos;

las capacidades de almacenamiento impulsadas por IA se están convirtiendo en una herramienta crítica para la gestión moderna del almacenamiento de datos; cómo la automatización inteligente puede ayudar a fortalecer la resiliencia cibernética y la recuperación;

la automatización inteligente puede ayudar a fortalecer la resiliencia cibernética y la recuperación; cómo IBM FlashSystem ayuda a las organizaciones a prepararse para la próxima era de capacidades impulsadas por IA en sistemas de almacenamiento empresariales.

La versión 2026 de FlashSystem de IBM, con su nuevo FlashCore Module (FCM) de quinta generación, introdujo agentes de IA que pueden tomar acciones recomendadas, como aprovisionar capacidad, migrar datos de aplicaciones a la matriz de almacenamiento óptima y aplicar políticas de protección de datos. FlashSystem también agrega procesamiento de lenguaje natural, lo que permite a los administradores hacer preguntas en lenguaje sencillo a través de una interfaz de chat, así como refinar y confirmar las sugerencias del motor de IA antes de aplicarlas. IBM ve las nuevas capacidades de FlashSystem.ai como un administrador conjunto de almacenamiento siempre activo que puede manejar tareas mundanas, facilitar una alta utilización, tratar de manera proactiva los problemas de rendimiento y fortalecer la seguridad.