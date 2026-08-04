La IA está remodelando la forma en que los líderes de TI gestionan y protegen sus datos. En este informe técnico de IDC, aprenda cómo las capacidades impulsadas por IA pueden ayudar a automatizar las operaciones y fortalecer la resiliencia cibernética en los sistemas de almacenamiento de información empresarial, mientras prepara a las organizaciones para las crecientes demandas de IA y datos.
Los lectores aprenderán:
La versión 2026 de FlashSystem de IBM, con su nuevo FlashCore Module (FCM) de quinta generación, introdujo agentes de IA que pueden tomar acciones recomendadas, como aprovisionar capacidad, migrar datos de aplicaciones a la matriz de almacenamiento óptima y aplicar políticas de protección de datos. FlashSystem también agrega procesamiento de lenguaje natural, lo que permite a los administradores hacer preguntas en lenguaje sencillo a través de una interfaz de chat, así como refinar y confirmar las sugerencias del motor de IA antes de aplicarlas. IBM ve las nuevas capacidades de FlashSystem.ai como un administrador conjunto de almacenamiento siempre activo que puede manejar tareas mundanas, facilitar una alta utilización, tratar de manera proactiva los problemas de rendimiento y fortalecer la seguridad.