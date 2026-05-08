Descargue su activo

Para líderes de software y TI, arquitectos, gerentes de desarrollo y responsables de la toma de decisiones técnicas que evalúan herramientas de desarrollo asistido por IA.

Este informe técnico de Omdia muestra cómo la IA agéntica está transformando el desarrollo de software a gran escala y explica por qué IBM Bob ofrece un camino más seguro y eficaz para su IDE que usar directamente los LLM de frontera. El objetivo es ofrecer conclusiones claras a los equipos que adoptan el desarrollo impulsado por IA.

Los lectores aprenderán cómo:

• La IA agéntica puede automatizar las principales tareas del SDLC mientras los desarrolladores guían y supervisan el proceso

• IBM Bob mejora la confiabilidad, seguridad y eficiencia de costos mediante el contexto, las barreras de seguridad y la selección de modelos

• La IA puede acelerar la modernización de los sistemas heredados y transformar el papel de los desarrolladores y la estructura de los equipos