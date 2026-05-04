Las cadenas de suministro están cada vez más sobrecargadas por los sistemas fragmentados, los insights retrasados y el riesgo operativo creciente. Este documento describe cómo la integración híbrida reduce este “estado de caos de conectividad” al unificar las API, eventos y datos en la nube y los sistemas on-prem. Gracias a flujos de datos más limpios y conectados, las organizaciones obtienen visibilidad en tiempo real, una coordinación más ágil y una infraestructura preparada para la IA, lo que les permite mejorar su resiliencia, reducir costos y aumentar la agilidad en toda la cadena de valor.
Por qué es importante para los líderes de la cadena de suministro:
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