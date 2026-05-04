Las cadenas de suministro están cada vez más sobrecargadas por los sistemas fragmentados, los insights retrasados y el riesgo operativo creciente. Este documento describe cómo la integración híbrida reduce este “estado de caos de conectividad” al unificar las API, eventos y datos en la nube y los sistemas on-prem. Gracias a flujos de datos más limpios y conectados, las organizaciones obtienen visibilidad en tiempo real, una coordinación más ágil y una infraestructura preparada para la IA, lo que les permite mejorar su resiliencia, reducir costos y aumentar la agilidad en toda la cadena de valor.



Por qué es importante para los líderes de la cadena de suministro:



Reduzca los cuellos de botella en la integración: unifique los datos, reduzca el trabajo manual y acelere el manejo de excepciones

Mejore la visibilidad en tiempo real: conecte los sistemas para obtener una vista única de los proveedores, el inventario y la logística

Fortalezca la resiliencia: adáptese rápidamente a los cambios e interrupciones de la demanda con insights basados en datos



Descargue el playbook completo para solucionar la fragmentación y crear una cadena de suministro más ágil y conectada.