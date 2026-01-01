Los entornos informáticos modernos son cada vez más complejos, lo que aumenta la deuda técnica y ejerce presión sobre la resiliencia de la infraestructura. Esta guía proporciona a los arquitectos de TI un proyecto técnico para diseñar arquitecturas adaptables que minimicen la deuda técnica y modernizar los entornos híbridos.

Contenidos de aprendizaje:

Cómo simplificar la complejidad arquitectónica y reducir la deuda técnica.

Estrategias para diseñar infraestructuras resilientes y adaptables que admitan cargas de trabajo modernas.

Cómo las bases tecnológicas sólidas aceleran la adopción de la IA y la escalabilidad operativa.

Cómo fortalecer la resiliencia cibernética con patrones arquitectónicos prácticos y una hoja de ruta de 90 días.





