El Playbook sobre la resiliencia cibernética para la infraestructura moderna

Los ciberataques se están intensificando en todas las industrias, generando

riesgos operativos, financieros y reputacionales. En 2025, el costo promedio global de una filtración de datos fue de 4.44 millones de dólares, mientras que las organizaciones con sede en EE. UU. gastaron un promedio récord de 10.22 millones de dólares por incidente, y casi el 49 % de las organizaciones vulneradas planea aumentar el gasto en seguridad.

La resiliencia cibernética, la capacidad de prevenir, resistir y recuperarse de incidentes, debe ser en toda la empresa y dirigida por ejecutivos, combinando la gobernanza y la gestión de riesgos con una respuesta probada a incidentes y una recuperación verificable para garantizar la continuidad bajo estrés.



Este playbook describe una estrategia de resiliencia cibernética impulsada por IA y lista para el futuro, desde las prácticas organizacionales fundacionales hasta las capacidades de TI necesarias para proteger los datos críticos y mantener la continuidad.

También aprenderá cómo la IA está transformando la detección, la predicción y la respuesta, ayudando a las empresas a reducir el impacto y recuperarse más rápido.