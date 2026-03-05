Operaciones de empresas de servicios públicos transformadas: conexión de sistemas, inteligencia y personas

Las empresas de servicios públicos se enfrentan a una creciente demanda, una infraestructura obsoleta y una creciente complejidad de la red. Las organizaciones líderes están demostrando lo que es posible unificando los ecosistemas operativos, mejorando el acceso a los datos y equipando a su fuerza laboral con nuevas capacidades digitales. Este informe describe una hoja de ruta para ayudar a las empresas de servicios públicos a modernizar sus redes, desarrollar su resiliencia y acelerar la innovación.



Puntos clave:



• Los ecosistemas operativos unificados permiten una capacidad de respuesta operativa un 18 % mayor y una toma de decisiones coordinada más rápida

• La inteligencia operativa entrega una recuperación de interrupciones un 17 % más rápida, una precisión de pronósticos un 14 % mejor y una utilización de activos un 12 % mejorada

• La inversión en talento es fundamental, con un 96 % de empresas de servicios públicos avanzadas que crean equipos multifuncionales de OT/TI y gobernanza formal

• El financiamiento de la modernización ofrece una oportunidad única para sincronizar la renovación de activos, la transformación digital y el cambio organizacional

• Las mejoras en el acceso a los datos del 24 % y las ganancias en eficiencia energética del 16 % muestran el potencial de las operaciones conectadas e inteligentes



Lea el informe completo para saber cómo las empresas de servicios públicos pueden maximizar las inversiones en modernización y construir redes de próxima generación que sean más resilientes, eficientes y digitalmente empoderadas.