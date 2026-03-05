La industria de seguros en la era de la IA: aprovechar el potencial de la IA

A medida que la inteligencia artificial remodela industrias enteras, el sector de los seguros se enfrenta a un momento crucial de transformación. Este informe explora cómo las organizaciones de seguros están abordando la revolución de la IA, revelando tanto las oportunidades significativas como los desafíos críticos que se avecinan. Aunque los ejecutivos de las aseguradoras están aumentando rápidamente las inversiones en IA en todas las operaciones, desde la tramitación de siniestros hasta la interacción del cliente, muchos se enfrentan a problemas relacionados con la disponibilidad de datos, la falta de talento y las infraestructuras de gobernanza. La investigación muestra cómo las aseguradoras con visión de futuro están construyendo ventajas competitivas impulsadas por IA mientras gestionan los riesgos emergentes, y describe las prioridades estratégicas que los líderes de seguros deben abordar para prosperar en un futuro cada vez más algorítmico.



Puntos clave:

• Las inversiones en IA de seguros se están acelerando, y el enfoque se está desplazando hacia las aplicaciones de IA generativa.

• La mayoría de las aseguradoras enfrentan brechas sustanciales en la accesibilidad y calidad de los datos para el despliegue de la IA.

• La confianza, el talento, el cumplimiento normativo y la gobernanza siguen siendo obstáculos importantes para la adopción de la IA.

• La IA está transformando las funciones básicas de los seguros, desde reclamaciones y suscripción hasta experiencias personalizadas del cliente.

• La ventaja competitiva depende de equilibrar la innovación con las prácticas de IA responsable.



Lea el informe completo de Insurance in the AI Era para descubrir cómo las aseguradoras pueden implementar estratégicamente la IA para revolucionar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y desbloquear nuevas fuentes de ingresos.