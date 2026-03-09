Anatomía de una filtración de datos

Cómo ocurren las filtraciones y cómo detenerlas antes de que empiecen

Los atacantes están explotando la higiene de secretos débiles, las cuentas con privilegios excesivos y las redes planas más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden detectar. Esta guía le brinda orientación paso a paso a través de una filtración realista utilizando la infraestructura MITRE ATT&CK para exponer los puntos de falla exactos que permiten a los adversarios escalar, cambiar y exfiltrar sus datos. Descubra cómo la seguridad basada en la identidad, las credenciales dinámicas y los patrones de acceso de confianza cero ayudan a los equipos a cerrar estas vulnerabilidades, reducir el radio de impacto y crear una postura de seguridad más resiliente en entornos nativos de la nube.