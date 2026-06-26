Descargue su activo

Para los líderes de TI e IA responsables de desplegar y gobernar agentes de IA a escala

Este informe técnico describe por qué gestionar agentes de IA se ha vuelto más complejo que construirlos y qué necesitan las organizaciones para poner en marcha los agentes de manera segura y efectiva. Explica los crecientes riesgos en torno a la seguridad, la gobernanza, la integración y el rendimiento a medida que se expande el uso de agentes y muestra cómo un plano de control unificado puede aportar orden, confianza y supervisión a sistemas cada vez más autónomos.

Los lectores aprenderán:

• Por qué los agentes de IA introducen nuevos desafíos operativos, de seguridad y de cumplimiento

• ¿Qué capacidades básicas definen una plataforma eficaz de gestión de agentes de IA?

• Cómo IBM® watsonx Orchestrate proporciona gobernanza centralizada, orquestación y gestión del ciclo de vida para agentes en todos los entornos