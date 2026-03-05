Los gobiernos están entrando en una era de IA en la que la inacción conlleva riesgos adicionales. Los líderes de todo el mundo están aumentando rápidamente la inversión en IA para fortalecer las misiones en defensa, salud, educación y servicios al ciudadano. Sin embargo, las grandes brechas en la preparación de los datos, las habilidades y la gobernanza amenazan el progreso. Este informe muestra cómo los gobiernos pueden transformar la IA en un instrumento de progreso que hace que los empleados públicos prosperen, creen confianza y mejoren la resiliencia nacional, y describe los pasos urgentes que los líderes gubernamentales deben tomar para preparar a las instituciones, la infraestructura y la fuerza laboral para un futuro impulsado por la IA.

Puntos clave:

• Los presupuestos destinados a la IA están aumentando considerablemente, orientándose hacia la IA generativa y la IA agéntica.

• Solo una fracción de los datos del gobierno están listos para la IA o se utilizan en la actualidad.

• El talento, la gobernanza y la confianza son las mayores carencias en materia de preparación.

• La IA agéntica transformará las misiones, desde los servicios a los ciudadanos hasta la respuesta de emergencia.

• La resiliencia nacional de la IA depende de la educación, la infraestructura y la ciberseguridad.

Lea el informe completo Government in the AI era para saber cómo los gobiernos pueden poner en funcionamiento la IA, fortalecer la confianza y preparar a su fuerza laboral para el futuro.