Los responsables de infraestructuras se ven sometidos a una presión cada vez mayor para apoyar la innovación en IA, gestionar los riesgos cibernéticos y operar en entornos híbridos cada vez más complejos.
Esta guía ejecutiva ofrece un marco claro y práctico para ayudar a los líderes a modernizar la infraestructura sin interrupciones. Aprenderá cómo:
- Diseñar una infraestructura que se adapte continuamente a medida que evolucionan las demandas del negocio.
- Fortalecer la resiliencia cibernética con una detección, contención y recuperación más rápidas.
- Habilitar entornos preparados para la IA sin costosas iniciativas de eliminación y reemplazo.
- Mejorar la eficiencia de costos mientras apoya la flexibilidad híbrida y multinube.