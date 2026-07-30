Habilitar la resiliencia cibernética moderna con IBM Storage

Descubra por qué la resiliencia del almacenamiento impulsada por IA es crítica en el ámbito de e la delincuencia cibernética en aumento. Este informe técnico explora la creciente amenaza del ransomware, las limitaciones de la ciberseguridad tradicional y por qué las estrategias centradas en los datos son esenciales para la continuidad de negocio.

Por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente y por qué las estrategias de recuperación son ahora un imperativo empresarial.

El papel crítico del almacenamiento en la resiliencia cibernética, ya que los atacantes se dirigen cada vez más a copias de seguridad y datos primarios.

Cómo IBM Storage ofrece protección de extremo a extremo, combinando detección de anomalías impulsada por IA, instantáneas inmutables y flujos de trabajo de recuperación orquestados para minimizar el tiempo de inactividad y el impacto financiero.

Pasos prácticos para construir una estrategia de resiliencia centrada en los datos y por capas que se alinee con marcos normativos como el NIST y el NIS2.

Descubra cómo IBM Storage ofrece protección integrada impulsada por IA, detección temprana de amenazas y recuperación rápida para proteger el activo más valioso de su organización: sus datos.