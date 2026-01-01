Garantizar la continuidad de negocio: replicación y alta disponibilidad basadas en políticas para IBM Storage.La continuidad de negocio garantiza que una organización pueda prestar servicios incluso durante interrupciones. Aunque algunas aplicaciones pueden tolerar interrupciones temporales, los desastres importantes pueden causar un tiempo de inactividad significativo y pérdida de datos, lo que genera inmensos costos de recuperación. Las organizaciones deben minimizar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad para disminuir el impacto comercial y la tensión financiera.