IA en IBM Z: aplicaciones y ejemplos

A medida que la inteligencia artificial (IA) continúa transformando las industrias, las organizaciones buscan plataformas potentes, seguras y escalables para desplegar cargas de trabajo de IA. IBM® Z, reconocido por su confiabilidad y rendimiento de nivel empresarial, está en una posición única para satisfacer esta demanda.

Esta publicación de IBM Redbooks introduce a los lectores en el escenario cambiante de la IA en IBM Z, ofreciendo una visión completa de las capacidades de la IA y el valor estratégico de la plataforma. Ya sea que esté comenzando su camino hacia la IA o buscando expandir las iniciativas existentes, este libro proporciona puntos de entrada claros y aplicables en la práctica adaptados a sus necesidades. Explore las soluciones listas para usar de IBM y de proveedores de software independientes (ISV), aprenda a integrar la IA con sus activos existentes o descubra cómo crear soluciones de IA personalizadas desde cero.

Esta publicación de IBM Redbooks se centra principalmente en IBM® z/OS. Si le interesa específicamente Linux en IBM Z y LinuxONE, consulte la publicación IBM Redbooks, IA para Linux en aplicaciones y ejemplos de IBM Z y LinuxONE, REDP-5756.

Con ejemplos del mundo real, insights arquitectónicos y orientación práctica, este libro permite a los líderes de TI, arquitectos y desarrolladores aprovechar todo el potencial de la IA en IBM Z, impulsando la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva en la era digital.