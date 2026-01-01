Guía de introducción de IBM Storage Scale System

Esta publicación de IBM® Redpaper ofrece una visión general de la IBM Storage Scale y el IBM Storage Scale System (formalmente conocidos como IBM Elastic Storage Server o IBM ESS) e IBM Elastic Storage System (también formalmente IBM ESS). Estas soluciones de gestión de datos y archivos, escalables y de alto rendimiento, se basan en la tecnología IBM Storage Scale. Al proporcionar confiabilidad, rendimiento y escalabilidad, se puede implementar para una variedad de requerimientos diversos.

El más reciente IBM Storage Scale System 6000 es el sistema más innovador que brinda protección de la inversión para expandir o construir una nueva plataforma de datos global mientras se integra con el almacenamiento existente. El sistema permite que las actualizaciones mejoradas y sin interrupciones crezcan de flash a híbrido o de unidades de disco duro (HDD) a híbrido. IBM Storage Scale System puede escalar de manera ascendente o descendente con dos medios de almacenamiento diferentes en el entorno, y está listo para tecnologías como Ethernet de 200 Gb o conectividad InfiniBand NDR-400.

Esta publicación le ayuda a comprender la solución y su arquitectura. Describe cómo pedir la mejor solución para su entorno, la planificación de la instalación e integración de la solución en su entorno y el mantenimiento correcto de su solución.

La solución se crea a partir de la siguiente combinación de componentes físicos y lógicos:

Hardware

Sistema operativo

Almacenamiento

Red

Aplicaciones

El conocimiento de los componentes de IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System es clave para planificar un entorno.

Este documento está dirigido a profesionales técnicos (consultores, personal de soporte técnico, arquitectos de TI y especialistas en TI) que son responsables de ofrecer servicios en la nube rentables y soluciones de big data. El contenido de este documento puede ayudarle a descubrir insights entre los datos de los clientes para que pueda tomar las medidas adecuadas para optimizar los resultados empresariales, el desarrollo de productos y los descubrimientos científicos.