Este Redpaper describe una solución de acceso a archivos y bloques de alto rendimiento que utiliza IBM® Storage Virtualize e IBM Storage Scale para proporcionar interfaces de acceso a archivos adecuadas para diversas cargas de trabajo: tradicionales, de la era de la nube y emergentes (por ejemplo, SAP, aplicaciones web y análisis del genoma). Ofrece una guía paso a paso para que los ingenieros de implementación integren IBM FlashSystem e IBM Storwize heredado para almacenamiento en bloques, junto con IBM Storage Scale for Network File System (NFS) para el acceso a archivos.

Esta solución está diseñada para pequeñas y medianas empresas con pequeñas capacidades de almacenamiento y está dirigida a clientes de IBM FlashSystem que necesitan principalmente almacenamiento en bloques con acceso a archivos. Planeamos promover esta solución principalmente a través de los asociados de negocios de IBM , proporcionando a los clientes una solución integrada de extremo a extremo. No está diseñado para NAS, Citrix o casos de uso de directorio principal.