Convertir datos en insights con Machine Learning for IBM z/OS

El crecimiento exponencial de los datos y el auge de la inteligencia artificial brindan a las organizaciones oportunidades para obtener insights, mejorar la eficiencia y aumentar las ganancias. Los datos son la base para la innovación, y las organizaciones deben utilizar capacidades avanzadas de IA para seguir siendo competitivas y proteger los datos a lo largo de su ciclo de vida mientras permiten el acceso en tiempo real.

IBM Z proporciona una plataforma transaccional segura y de múltiples cargas de trabajo que impulsa los procesos de actividad principal para muchas empresas de Fortune 500. Su seguridad, disponibilidad, confiabilidad y escalabilidad lo convierten en un entorno sólido para la IA, especialmente porque las transacciones y los datos fundamentales se originan en IBM Z.

Algunas organizaciones movieron previamente datos confidenciales fuera de IBM Z. Muchas ahora reconsideran esa elección debido al crecimiento masivo de datos, el aumento de los riesgos de seguridad y la necesidad de inteligencia en tiempo real. Las organizaciones siguen una estrategia de gravedad de datos para la IA: para obtener insights empresariales y operativos en tiempo real a escala, las cargas de trabajo de IA deben colocarse con las aplicaciones y los datos que impulsan las transacciones en IBM Z.

Machine Learning for IBM z/OS ayuda a las organizaciones a desplegar modelos de machine learning directamente en IBM z/OS, cerca de sus cargas de trabajo más críticas. En este entorno seguro, los servicios de puntuación basados en IA operan junto con las aplicaciones transaccionales y los datos para garantizar un alto rendimiento, minimizar los tiempos de respuesta y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de manera constante.

Este libro presenta Machine Learning for IBM z/OS versión 3.2.0 (MLz) y describe su valor único y los beneficios empresariales de la IA en IBM Z. Ofrece orientación para ayudarle a alinear la IA con los objetivos y casos de uso de su negocio. Describe patrones para acceder y utilizar datos de IBM Z on premises, en la nube y en entornos híbridos. También analiza las mejores prácticas para el desarrollo de modelos, despliegue, inferencias y monitoreo posterior al despliegue.