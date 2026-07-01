Las nuevas normas de soberanía digital para los MSP y los integradores de sistemas
Descubra cómo los proveedores de servicios gestionados (MSP) y los integradores de sistemas pueden convertir la soberanía digital de un desafío de cumplimiento en una ventaja competitiva con arquitecturas creadas para el control, la resiliencia y la confianza.
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Fuente: Nick Patience, The New Rules of Digital Sovereignty: Architecture, Control, and Competitive Advantage. The Futurum Group
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