Las nuevas normas de soberanía digital para los MSP y los integradores de sistemas

Descubra cómo los proveedores de servicios gestionados (MSP) y los integradores de sistemas pueden convertir la soberanía digital de un desafío de cumplimiento en una ventaja competitiva con arquitecturas creadas para el control, la resiliencia y la confianza.
  • Comprenda por qué la soberanía digital ahora va más allá de la residencia de datos
  • Explore cinco principios para las plataformas en la nube de próxima generación
  • Descubra cómo los MSP pueden crear servicios soberanos diferenciados y de mayor valor
  • Vea cómo IBM Sovereign Core apoya el control operativo, el cumplimiento continuo y la gobernanza de la IA

 

Fuente: Nick Patience, The New Rules of Digital Sovereignty: Architecture, Control, and Competitive Advantage. The Futurum Group

Fondo gris claro con una cuadrícula de pequeños puntos azules y tenues líneas que se cruzan formando un patrón abstracto sutil

Regístrese para acceder al informe Futurum