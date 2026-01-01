Demasiado grandes para fracasar: por qué es probable que los proyectos de salida de mainframe fracasen en la era de la IA generativa

A pesar de las afirmaciones de algunos proveedores de IA e integradores de sistemas que promueven el "sueño" de una salida del mainframe, los datos muestran que la realidad es extremadamente diferente. La IA generativa es, sin duda, una buena tecnología para reducir la barrera de conocimientos en el desarrollo de software, ya que facilita la comprensión y la finalización del código, y ayuda a los equipos a ser más eficientes en sus tareas diarias. Sin embargo, esto está lejos de ser la herramienta mágica que permite la salida del mainframe. La mayoría de los proyectos de salida del mainframe no solo conducen a costosos sobrecostos; amenazan la continuidad del negocio y operativa. La adopción de un enfoque inteligente de plataforma (evaluar cuidadosamente las cargas de trabajo y elegir la mejor plataforma) da como resultado un mayor rendimiento para la mayoría de las operaciones.

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