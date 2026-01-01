En los últimos tres años, muchas organizaciones han cambiado el mainframe de IBM de un candidato para el retiro a un pilar estratégico dentro de los patrimonios de TI híbridos. Los mainframes continúan ofreciendo una resiliencia, seguridad, integridad transaccional y compatibilidad con versiones anteriores inigualables en comparación con las plataformas alternativas. Las organizaciones ahora están priorizando la corrección de la falta de inversión en la plataforma para que su patrimonio de mainframe esté preparado para el futuro para la próxima década.

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