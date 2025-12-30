IBM e Intel están acelerando los avances de la IA empresarial y los semiconductores, defendiendo los ecosistemas abiertos y ofreciendo soluciones informáticas rentables y flexibles para la empresa
Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección de la tecnología y los negocios. Su asociación se basa en la innovación, la confianza y el impacto en el mundo real para los clientes.
Hoy en día, estamos impulsando soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con el poder de IBM Research y la experiencia de Intel. Y estamos ofreciendo resultados reales a nuestros clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.
Desbloquee, innove y despliegue nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud, diseñados para ayudarle a escalar de manera rentable las cargas de trabajo de IA generativa con alto rendimiento, flexibilidad en el despliegue y desarrollo abierto.
IBM e Intel están ampliando los límites de lo posible en tecnología de semiconductores. Juntos, nos centramos en avanzar en la lógica de próxima generación, el empaquetado y las arquitecturas de chips, incluida la exploración de nuevos materiales que puedan ofrecer un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia energética y permitir una mayor escala.
IBM e Intel colaboran en el Albany NanoTech Complex de NY CREATES, uno de los centros de I+D de semiconductores más avanzados del mundo. Los equipos trabajan juntos en investigación de materiales y litografía, empaquetado e integración y más.
Estamos trabajando juntos para desarrollar y aplicar materiales innovadores que mejoren la forma en que se construyen y funcionan los chips. Este avance es especialmente importante ya que las nuevas cargas de trabajo, como la IA generativa, imponen mayores exigencias que nunca a las tecnologías de semiconductores.
Al combinar las fortalezas de investigación de IBM con la escala de fabricación de Intel, estamos ayudando a acelerar el camino del laboratorio a la fábrica.
Durante los últimos dos años, Intel e IBM han organizado una serie global de 16 eventos educativos y de networking para sus clientes. Estos eventos han contado con más de 2500 participantes y han mostrado formas de maximizar los resultados de la IA, la seguridad y la nube híbrida con soluciones IBM Cloud aceleradas por tecnologías Intel.
Los asistentes tienen la oportunidad de aprender de los líderes de la industria cómo crean experiencias nuevas y más enriquecedoras para sus clientes que están impulsando el crecimiento de los ingresos. Los próximos eventos tendrán lugar en París, São Paulo, Toronto y Tokio.
