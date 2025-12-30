IBM e Intel

IBM e Intel están acelerando los avances de la IA empresarial y los semiconductores, defendiendo los ecosistemas abiertos y ofreciendo soluciones informáticas rentables y flexibles para la empresa
Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección de la tecnología y los negocios. Su asociación se basa en la innovación, la confianza y el impacto en el mundo real para los clientes.

Hoy en día, estamos impulsando soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con el poder de IBM Research y la experiencia de Intel. Y estamos ofreciendo resultados reales a nuestros clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.

 
Intel Gaudi 3 en IBM Cloud

Desbloquee, innove y despliegue nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud, diseñados para ayudarle a escalar de manera rentable las cargas de trabajo de IA generativa con alto rendimiento, flexibilidad en el despliegue y desarrollo abierto.

Innovaciones tecnológicas IBM Watson NLP obtiene un aumento de rendimiento con tecnologías Intel
Los procesadores escalables Intel Xeon ofrecen un mayor rendimiento para los clientes de IBM Watson NLP.
Optimizaciones de IBM watsonx.data e Intel:
IBM e Intel trabajaron juntos para acelerar watsonx.data en los procesadores Intel, con optimizaciones que demostraron brindar un mayor rendimiento en los procesadores escalables Intel Xeon de cuarta y quinta generación.
Las tecnologías de Intel aceleran RAG en watsonx.ai
Colaboración para acelerar el servidor watsonx.ai para modelos de incorporación de texto.
Procesadores Intel Xeon de cuarta generación con IBM Storage Fusion HCI
Al aprovechar los procesadores Intel Xeon de cuarta generación con IBM Storage Fusion HCI, las empresas pueden reducir su huella de infraestructura existente y su consumo de energía, al tiempo que desbloquean capacidades avanzadas.
Colaboración en investigación y desarrollo de semiconductores

IBM e Intel están ampliando los límites de lo posible en tecnología de semiconductores. Juntos, nos centramos en avanzar en la lógica de próxima generación, el empaquetado y las arquitecturas de chips, incluida la exploración de nuevos materiales que puedan ofrecer un mejor rendimiento, lograr una mayor eficiencia energética y permitir una mayor escala.
Trabajo en equipo en Albany Nanotech

IBM e Intel colaboran en el Albany NanoTech Complex de NY CREATES, uno de los centros de I+D de semiconductores más avanzados del mundo. Los equipos trabajan juntos en investigación de materiales y litografía, empaquetado e integración y más.
Innovación de materiales y procesos

Estamos trabajando juntos para desarrollar y aplicar materiales innovadores que mejoren la forma en que se construyen y funcionan los chips. Este avance es especialmente importante ya que las nuevas cargas de trabajo, como la IA generativa, imponen mayores exigencias que nunca a las tecnologías de semiconductores.
Mirar hacia el futuro

Al combinar las fortalezas de investigación de IBM con la escala de fabricación de Intel, estamos ayudando a acelerar el camino del laboratorio a la fábrica.
En las noticias Red Hat lanza la comunidad llm-d, que impulsa la inferencia de IA generativa a escala.
Un nuevo proyecto de código abierto con Red Hat e IBM, respaldado por Intel, que responde a la necesidad más crucial del futuro de la IA generativa: la inferencia a escala.
Los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 ya están disponibles en IBM Cloud
Aprenda a desbloquear nuevas soluciones de IA con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud.
Intel e IBM colaboran para proporcionar un mejor rendimiento de costos para la innovación en IA
Aprenda más sobre la colaboración y su impacto en nuestro artículo.
Cómo Intel e IBM están ayudando a las empresas a acelerar la innovación
IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la alianza con Intel Foundry Accelerator Cloud y una serie de cumbres globales.
IBM Cloud e Intel lanzan una nueva sandbox en nube personalizada
Los servidores virtuales de IBM Cloud Virtual Server for VPC pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de segunda y cuarta generación en varias aplicaciones.
Innovar con los clientes

Durante los últimos dos años, Intel e IBM han organizado una serie global de 16 eventos educativos y de networking para sus clientes. Estos eventos han contado con más de 2500 participantes y han mostrado formas de maximizar los resultados de la IA, la seguridad y la nube híbrida con soluciones IBM Cloud aceleradas por tecnologías Intel. 

Los asistentes tienen la oportunidad de aprender de los líderes de la industria cómo crean experiencias nuevas y más enriquecedoras para sus clientes que están impulsando el crecimiento de los ingresos. Los próximos eventos tendrán lugar en París, São Paulo, Toronto y Tokio.
El ecosistema de Intel en IBM Cloud Soluciones VMware
Migre las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud con sus herramientas, tecnología y habilidades existentes. La integración y automatización con Red Hat OpenShift acelera la innovación con servicios como IA, analytics y más.
Soluciones SAP
Emplee infraestructura y soluciones de alto rendimiento que mejoren el escenario de TI de su negocio. SAP en IBM Cloud es una nube lista para las empresas y para gestionar sus necesidades de seguridad, confiabilidad y cumplimiento.
Soluciones Red Hat
Combine la innovación de una comunidad global de desarrolladores de código abierto, con una experiencia inigualable en modelos de industrias, nube e IA para superar los desafíos más rápido y crear mejores resultados.
Computación confidencial de IBM
Proteja sus datos con la más amplia selección de tecnologías de seguridad y cifrado de datos de IBM Z, IBM LinuxONE e Intel Xeon en IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Máquinas virtuales de un solo inquilino y altamente escalables que puede lanzar rápidamente para lograr el máximo aislamiento y control de la red. Los procesadores Intel Xeon ayudan a que sea simple, potente y seguro.
IBM Cloud Bare Metal Servers
Bare Metal Servers 100% dedicados, de inquilino único, para obtener el máximo rendimiento, seguridad y control. Los procesadores Intel Xeon ayudan a que sea simple, potente y seguro.
Recursos IBM permite a las empresas escalar la IA
IBM Cloud ofrece soluciones de nube híbrida fáciles de desplegar, escalabilidad y asequibilidad con los aceleradores de IA Intel Gaudi 3.
Intel e IBM Cloud: mejores juntas
Una IBM Cloud acelerada por Intel está diseñada para ofrecer el rendimiento, la seguridad y la flexibilidad compatibles con el CTP que necesita para maximizar sus posibilidades de nube híbrida hoy y en el futuro.
Enfoque basado en la ciencia
El liderazgo de Intel en la industria combinado con el enfoque de "ciencia de la consultoría" de IBM Consulting con IBM Consulting Advantage puede ayudar a los clientes a acelerar hacia el futuro mediante el uso de las últimas tecnologías.
Descubra investigaciones de liderazgo de opinión que ofrecen datos, análisis e insights aplicables en la práctica para ayudarle a navegar el futuro de los negocios.

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos y recursos.

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de liderazgo de opinión para ayudarle a hacer crecer su negocio.

