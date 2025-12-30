Durante cuatro décadas, IBM e Intel han colaborado en la intersección de la tecnología y los negocios. Su asociación se basa en la innovación, la confianza y el impacto en el mundo real para los clientes.

Hoy en día, estamos impulsando soluciones informáticas innovadoras, rentables y flexibles, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 en IBM Cloud. Impulsamos los avances en semiconductores con el poder de IBM Research y la experiencia de Intel. Y estamos ofreciendo resultados reales a nuestros clientes, con el respaldo de nuestra tecnología, nuestro ecosistema abierto y la amplia experiencia de IBM Consulting.