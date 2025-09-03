BoxBoat, una compañía de IBM

contenedor y Kubernetes son dos de los principales controladores de la transformación digital empresarial. La contenedorización de aplicaciones de software facilita la vida de los desarrolladores al abstraer aún más la infraestructura informática, y la adopción de plataformas de contenedores empresariales va en aumento.
Para 2025, más del 85 por ciento de las organizaciones globales ejecutarán aplicaciones en contenedores en producción, lo que representa un aumento significativo con respecto a menos del 35 por ciento en 2019.1
Al mismo tiempo, Kubernetes, el software de código abierto para desplegar y gestionar esos contenedores, se está convirtiendo rápidamente en la forma preferida de construir servicios digitales a gran escala y en la nube.
BoxBoat ofrece una suite completa de servicios que incluyen Estrategia personalizada para Kubernetes y Enterprise adopción de la plataforma contenedora, contenedorización de aplicaciones, DevSecOps, capacitación y habilitación. BoxBoat guía a las compañías sobre las herramientas, la estrategia de negocio, el flujo de trabajo y los procesos adecuados para cumplir con sus objetivos de DevOps.
modernizar a las personas y los procesos aprovechando las modernas "plataformas de entrega de flujo de valor" que ayudan a desenredar la red de herramientas de DevOps.
Modernizar plataformas mediante la construcción de un plan de plataforma + infraestructura operativa/marco + habilitación para extraer el valor a escala que promete la carga de trabajo en contenedores.
Modernice la seguridad y elimine el riesgo de crear software con piezas de terceros cerciorar de que comienza con bloques de construcción seguros.
modernice la productividad y elimine el caos de los microservicios, las herramientas de desarrollo, la CI, el CD y los scripts presentando una capa de abstracción unificada y de autoservicio para sus equipos.
Plataforma plug-and-play moderna y gestionada. Sus desarrolladores pueden seguir creando nuevo software, nosotros nos encargaremos de la complejidad de la infraestructura.
Mejore el nivel de sus equipos con nativo de la nube Academy combinando una prescripción de capacitación en un momento dado y el desarrollo continuo de habilidades.
Somos solucionadores de problemas que guiamos el desarrollo de DevSecOps, Kubernetes y Git Estrategia personalizados basados en un modelo de madurez, así como el desarrollo de arquitecturas seguras de flujos de trabajo de contenedorización.
Podemos ayudar a su organización a migrar a un flujo de trabajo de contenedorización automatizado con una selección de cadena de herramientas, distribución de Kubernetes, local, cloud, nube híbrida o multinube, y migrar la carga de trabajo a EKS, AKS y GKE.
Creamos y optimizamos pipelines de CI/CD, infraestructura como código y ofrecemos gestión de configuraciones.
IBM Garage™ es el enfoque colaborativo y práctico en el corazón de IBM Consulting. Es la intersección de la estrategia empresarial, el diseño, la tecnología, la cultura y la innovación. Juntos trabajamos las prácticas, desarrollamos la tecnología y proporcionamos la experiencia que su compañía necesita para ayudar a trazar su viaje de transformación desde la ideación hasta la construcción de una escala/escalar.
1 Gartner, mejores prácticas for Running contenedor and Kubernetes in Production, Arun Chandrasekaran, 4 de agosto de 2020.