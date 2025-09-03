BoxBoat, una compañía de IBM

Maximiza los beneficios de la tecnología moderna en tu transformación digital
Los desafíos modernos requieren soluciones modernas

contenedor y Kubernetes son dos de los principales controladores de la transformación digital empresarial. La contenedorización de aplicaciones de software facilita la vida de los desarrolladores al abstraer aún más la infraestructura informática, y la adopción de plataformas de contenedores empresariales va en aumento.

Para 2025, más del 85 por ciento de las organizaciones globales ejecutarán aplicaciones en contenedores en producción, lo que representa un aumento significativo con respecto a menos del 35 por ciento en 2019.1

Al mismo tiempo, Kubernetes, el software de código abierto para desplegar y gestionar esos contenedores, se está convirtiendo rápidamente en la forma preferida de construir servicios digitales a gran escala y en la nube.

BoxBoat ofrece una suite completa de servicios que incluyen Estrategia personalizada para Kubernetes y Enterprise adopción de la plataforma contenedora, contenedorización de aplicaciones, DevSecOps, capacitación y habilitación. BoxBoat guía a las compañías sobre las herramientas, la estrategia de negocio, el flujo de trabajo y los procesos adecuados para cumplir con sus objetivos de DevOps.
capacidades Construya una plataforma y prácticas modernas y convertir en un centro de innovación Consolidación de DevOps

modernizar a las personas y los procesos aprovechando las modernas "plataformas de entrega de flujo de valor" que ayudan a desenredar la red de herramientas de DevOps.

 Entornos complejos de Kubernetes

Modernizar plataformas mediante la construcción de un plan de plataforma + infraestructura operativa/marco + habilitación para extraer el valor a escala que promete la carga de trabajo en contenedores.

 Seguridad de la cadena de suministro de software

Modernice la seguridad y elimine el riesgo de crear software con piezas de terceros cerciorar de que comienza con bloques de construcción seguros.

 Portal interno de desarrolladores

modernice la productividad y elimine el caos de los microservicios, las herramientas de desarrollo, la CI, el CD y los scripts presentando una capa de abstracción unificada y de autoservicio para sus equipos.

 Operaciones de caja

Plataforma plug-and-play moderna y gestionada. Sus desarrolladores pueden seguir creando nuevo software, nosotros nos encargaremos de la complejidad de la infraestructura.

 Habilitación

Mejore el nivel de sus equipos con nativo de la nube Academy combinando una prescripción de capacitación en un momento dado y el desarrollo continuo de habilidades.

 Estrategia de plataforma digital

Somos solucionadores de problemas que guiamos el desarrollo de DevSecOps, Kubernetes y Git Estrategia personalizados basados en un modelo de madurez, así como el desarrollo de arquitecturas seguras de flujos de trabajo de contenedorización.

 Servicios de migración

Podemos ayudar a su organización a migrar a un flujo de trabajo de contenedorización automatizado con una selección de cadena de herramientas, distribución de Kubernetes, local, cloud, nube híbrida o multinube, y migrar la carga de trabajo a EKS, AKS y GKE.

 Servicios de construcción

Creamos y optimizamos pipelines de CI/CD, infraestructura como código y ofrecemos gestión de configuraciones.
BoxBoat nos ayudó a migrar nuestra aplicación de microservicios sitio web a Azure AKS. La combinación de la amplia experiencia de BoxBoat en Kubernetes con AKS y su integración con Azure DevOps, Azure Active Directory, Azure Monitor y Azure Insight nos proporcionó una experiencia líder en su clase.
Piedra Lasley Director de desarrollo de software, Stampin' Up
Conoce a nuestro Experto David ensancha
David es un Ingeniero Distinguido en Transformación Híbrida, enfocado en la estandarización de plataformas DevSecOps y Tecnificación de contenedores, y se unió a IBM en 2021 a través de la adquisición de BoxBoat Tecnología, donde lideró compromisos técnicos en BNY Mellon, Mars, Melco Resorts, USAF y más.
Nick Miethe
Nick es Socio Asociado, Líder de Práctica de Consultoría, tecnólogo experto y líder de opinión en toda la industria en OpenShift, con experiencia en el tema en eventos como Red Hat Summit Connect y Kubecon. También lidera la práctica de soluciones complejas OpenShift dentro de IBM Consulting.
Josh Knarr
Como Arquitecto Principal de Soluciones con 20+ años de Experiencia en Tecnología, Josh vio DevOps entrar en las industrias y la evolución de la Automatización, la contenedorización y la orquestación. También es afiliado a Anthos y colaborador de CNCF y disfruta usando y aprendiendo nuevas tecnologías para ayudar a facilitar las cosas.
crear conjuntamente con IBM Garage
IBM Garage™ es el enfoque colaborativo y práctico en el corazón de IBM Consulting. Es la intersección de la estrategia empresarial, el diseño, la tecnología, la cultura y la innovación. Juntos trabajamos las prácticas, desarrollamos la tecnología y proporcionamos la experiencia que su compañía necesita para ayudar a trazar su viaje de transformación desde la ideación hasta la construcción de una escala/escalar.

 Aprende más Hable con un IBM Garage Experto
Próximos pasos
1 Gartner, mejores prácticas for Running contenedor and Kubernetes in Production, Arun Chandrasekaran, 4 de agosto de 2020.