BoxBoat, una compañía de IBM

contenedor y Kubernetes son dos de los principales controladores de la transformación digital empresarial. La contenedorización de aplicaciones de software facilita la vida de los desarrolladores al abstraer aún más la infraestructura informática, y la adopción de plataformas de contenedores empresariales va en aumento.

Para 2025, más del 85 por ciento de las organizaciones globales ejecutarán aplicaciones en contenedores en producción, lo que representa un aumento significativo con respecto a menos del 35 por ciento en 2019.1

Al mismo tiempo, Kubernetes, el software de código abierto para desplegar y gestionar esos contenedores, se está convirtiendo rápidamente en la forma preferida de construir servicios digitales a gran escala y en la nube.

BoxBoat ofrece una suite completa de servicios que incluyen Estrategia personalizada para Kubernetes y Enterprise adopción de la plataforma contenedora, contenedorización de aplicaciones, DevSecOps, capacitación y habilitación. BoxBoat guía a las compañías sobre las herramientas, la estrategia de negocio, el flujo de trabajo y los procesos adecuados para cumplir con sus objetivos de DevOps.