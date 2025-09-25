Habilitación de la IA generativa mediante la preparación de datos con Bluetab

Impulso de la transformación tecnológica, desde la preparación de los datos hasta la IA generativa.

Descubra Bluetab
Dos profesionales que analizan información en un entorno de oficina moderno

En Bluetab, ayudamos a empresas líderes a diseñar, crear y desarrollar sus plataformas de datos mediante la integración de inteligencia artificial y capacidades de nube para acelerar su transformación tecnológica.

 

Con más de 15 años de experiencia, en Bluetab ayudamos a nuestros clientes a afrontar sus retos relacionados con los datos mediante la combinación de tecnología punta y metodologías ágiles.
Nuestros equipos están formados por profesionales especializados que entienden el negocio, hablan el lenguaje técnico y trabajan codo con codo con cada cliente para generar un impacto real.

Ayudamos a desbloquear y maximizar el valor de los datos para transformar procesos, tomar mejores decisiones e impulsar el uso estratégico de la inteligencia artificial.

Nuestra forma de trabajar es cercana, colaborativa y basada en el conocimiento, la experiencia y la especialización.

Creemos firmemente que la verdadera transformación proviene de la experiencia, el compromiso y una perspectiva experta centrada en ofrecer resultados tangibles y sostenibles a lo largo del tiempo.

Beneficios

Experiencia en datos e IA

Nuestro equipo aporta profundos conocimientos técnicos y empresariales para maximizar el valor de los datos en cada etapa.
Soluciones personalizadas y escalables

Diseñamos arquitecturas personalizadas adaptadas a cada cliente, creadas para escalar al ritmo de su negocio.

 
Visión preparada para el futuro

Aplicamos tecnología de punta para lograr un impacto real en la eficiencia, la rentabilidad y la agilidad.
Modernización de plataformas heredadas

Sustituimos los sistemas obsoletos por arquitecturas nativas de la nube que ofrecen un mejor rendimiento y menores costos.
Gobernanza de datos y cumplimiento normativo

Implementamos soluciones de linaje, calidad y catalogación de datos para ayudar a garantizar el cumplimiento y generar confianza.
IA para la mejora operativa

Aplicamos modelos predictivos en áreas como el mantenimiento, el servicio de atención al cliente y la detección del fraude.

Capacidades

Estrategia de datos Preparación de los datos Productos de IA de datos
Recursos
Representación en 3D de múltiples rectángulos y cuadrados translúcidos
Truedat
Acelere la implementación de su estrategia de gobernanza de datos
Representación en 3D de múltiples rectángulos y cuadrados translúcidos
Fastcapture
Genere metadatos de forma automática mediante IA generativa
Representación en 3D de múltiples rectángulos y un cuadrado translúcidos
Spark tune
Optimice y potencie sus procesos y plataformas de datos de Spark
Siguientes pasos

¿Está listo para transformar su negocio a través de los datos? Vamos a platicar.

