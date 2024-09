X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. (enlace externo a ibm.com) fue fundada por Suzhou Global Technology Co., Ltd., quien también invirtió en ella, y que cuenta con más de 50 años de experiencia en fabricación. Incuba la tecnología digital y la experiencia de su empresa matriz, y se basa en un equipo tecnológico internacional y una fuerza tecnológica líder para desarrollar servicios de aplicaciones integradas líderes en la industria, como software de aplicaciones de fabricación con derechos de propiedad intelectual independientes, proporcionando soluciones de sistemas digitales integrados inteligentes personalizados para los clientes. X-POWER se compromete a cambiar el modo de investigación y desarrollo de productos, el modo de gestión de datos de la empresa, el modo de fabricación de la producción y el modo de control de calidad de las pequeñas y medianas empresas de fabricación, reduciendo los costos de gestión de la mano de obra, acortando los ciclos de investigación y desarrollo de productos, mejorando la calidad de los productos, flexibilizando la producción, adaptándose rápidamente a la demanda del mercado, mejorando la eficiencia de la empresa, aumentando los beneficios de la empresa, mejorando la competencia de la empresa y salvaguardando el desarrollo a largo plazo de las empresas, reduciendo los costos y aumentando la eficiencia.