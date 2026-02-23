Al consolidar la asignación y gestión de recursos, Würth Group ahora puede ejecutar de manera flexible y eficiente más de 600 particiones lógicas (LPAR) perfectamente en su grupo de servidores IBM Power. La solución impulsa más de 100 bases de datos SAP HANA que se ejecutan en Linux para la transformación a las nuevas aplicaciones SAP S/4HANA.

“En el pasado, con recursos más ajustados, a veces era difícil proporcionar rápidamente nuevos sistemas para tareas de prueba y desarrollo”, dice Karsten Hespelt. “Teníamos que mover manualmente los sistemas y gestionar nuestras cargas de trabajo en cada servidor, una tarea que consumía mucho tiempo. Con nuestros nuevos servidores IBM Power con IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, ahora podemos aprovisionar entornos nuevos y clonados muy rápido gracias a la configuración de uso compartido de recursos en varios sistemas. Esto nos ayuda a acelerar nuestro proyecto de transformación dinámico y ágil. En combinación con el alto nivel de automatización de la plataforma IBM Power, podemos ofrecer operaciones de sistema más resilientes”.

“Gracias a la flexibilidad de IBM Power, podemos usar la misma infraestructura antes, durante y luego de nuestra transición a SAP S/4HANA”, explica Jörg Engel. “Esto reduce el sobreaprovisionamiento y aumenta la rentabilidad, ya que podemos mover y escalar aplicaciones de forma fácil y gradual, al tiempo que utilizamos todos los recursos. Esto significa que podemos ofrecer un rendimiento optimizado para 20 000 usuarios simultáneos durante todo el proceso de migración”.

Con una parte significativa de las transacciones comerciales procesadas por las aplicaciones centrales de SAP, la confiabilidad y la disponibilidad las 24 horas del día son cruciales para Würth Group. “Especialmente hacia finales de mes, los 44 000 empleados permanentes de ventas globales confían en las aplicaciones comerciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para finalizar las transacciones de ventas y cumplir con sus objetivos mensuales”, agrega Jörg Engel. “Con la solución de IBM, tenemos una base sólida para apoyar a nuestros equipos de ventas y hacer crecer nuestro negocio global”.

Para Würth Group, otra característica clave de la plataforma IBM Power es su capacidad de ampliación. “Gracias a la arquitectura de la plataforma IBM Power, podemos ejecutar grandes bases de datos de 100 TB para aplicaciones empresariales SAP sin problemas en 100 núcleos de procesador IBM Power para proporcionar un rendimiento excepcional para todos los usuarios y procesos de negocios”, dice Karsten Hespelt. “Como parte de nuestra migración a SAP S/4HANA, estamos trabajando para optimizar esta base de datos. Aprovechando la compresión avanzada de datos y la poda integral de datos, nos trasladaremos a una base de datos SAP HANA mucho más pequeña de 20 GB para preparar los procesos comerciales centrales para el futuro”.

Los servidores IBM Power están diseñados para ofrecer el máximo tiempo de actividad, resiliencia y ciberseguridad. Este enfoque incluye componentes intercambiables en caliente, características de redundancia integradas y virtualización avanzada. Como resultado de este cuidadoso diseño del sistema, Würth Group no ha experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado relacionado con la infraestructura de los servidores IBM Power a lo largo de varias generaciones de sistemas desde que trasladó sus aplicaciones y bases de datos SAP a IBM Power8. Del mismo modo, el enfoque en la capacidad de servicio da como resultado una plataforma de hardware altamente estable que permite la gestión estandarizada de sistemas. Los servidores IBM Power proporcionan cifrado transparente acelerado por hardware utilizando criptografía quantum-safe para proteger los datos empresariales de forma aún más eficaz contra las amenazas de hoy y mañana. “En nuestros servidores IBM Power, todo el mantenimiento de la infraestructura, como las actualizaciones de firmware, se puede completar sin tiempo de inactividad para las aplicaciones y los usuarios empresariales”, agrega Karsten Hespelt. “La característica Live Partition Mobility de IBM PowerVM Enterprise Edition es la base para ofrecer soluciones con un tiempo de inactividad planificado casi nulo. En otras plataformas, necesitamos ventanas de mantenimiento más largas y vemos un tiempo de inactividad planificado 4 veces mayor, solo para que todo funcione de forma segura”.

Jörg Engel concluye: “Llevamos más de 15 años trabajando con IBM y SVA. A lo largo de este tiempo, SVA ha demostrado una y otra vez su profundo conocimiento de las soluciones de IBM y SAP. Los expertos de SVA e IBM prepararon esta actualización de manera profesional para facilitar una modernización perfecta y minimizar el riesgo empresarial. Juntos, hemos completado la última actualización de infraestructura sin problemas, garantizando la disponibilidad y el rendimiento, al tiempo que ofrecemos nueva flexibilidad y capacidad para el futuro. Ahora podemos adoptar nuevas soluciones SAP más rápido y utilizar las últimas características y mejoras, preparando nuestro entorno SAP para el futuro y aumentando la preparación para la nube de nuestro negocio”.