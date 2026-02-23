Würth Group, SVA e IBM
En Würth Group, sacar al mercado rápidamente nuevos conceptos creativos es esencial para mantenerse por delante de la competencia. Al agregar servicios digitales, capacidades de IoT y cualidades sustentables a sus ofertas, Würth Group satisface las necesidades de los clientes, al tiempo que apoya la responsabilidad ecológica y social.
Würth Group está trabajando en una importante iniciativa de modernización para simplificar sus procesos de negocio, optimizar las operaciones y aumentar la eficiencia. Junto con Würth IT, el proveedor de servicios de TI interno del grupo, la empresa está trasladando sus importantes aplicaciones de actividad principal y bases de datos a la solución de vanguardia SAP S/4HANA y a la plataforma en memoria SAP HANA. Würth IT ejecuta la infraestructura de TI global, las aplicaciones y las soluciones digitales para respaldar las operaciones comerciales de Würth Group.
Jörg Engel, líder del equipo de tecnología SAP en Würth IT, dice: “Würth Group está impulsado por la digitalización. Para competir con éxito en los cambiantes mercados globales, como Würth IT, necesitamos proporcionar a Würth Group las últimas aplicaciones, herramientas y tecnologías. Buscábamos una plataforma preparada para el futuro para SAP que permitiera una transición fluida para las operaciones multicanal 24/7 del grupo, redujera el riesgo empresarial y proporcionara el rendimiento que necesitábamos para crecer y seguir innovando”.
Junto con la actualización de infraestructura planificada, Würth Group también se propuso aumentar la excelencia operativa mejorando sus procesos. Esto significaba que Würth IT necesitaba ofrecer una base altamente flexible, escalable y confiable para facilitar la alta disponibilidad de todos los sistemas y aplicaciones a lo largo de la compleja transformación del negocio y de TI.
Würth IT trabajó con SVA (System Vertrieb Alexander GmbH), IBM Platinum Partner, para diseñar y desplegar una infraestructura flexible y escalable para sus aplicaciones SAP basadas en servidores empresariales IBM Power. Este entorno totalmente virtualizado utiliza IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity para ofrecer una agilidad similar a la nube para operaciones de TI flexibles.
SVA y Würth IT establecieron una capa automatizada de operaciones y orquestación mediante herramientas modernas de gestión de IBM y Red Hat para mejorar la congruencia del sistema y la seguridad general. Esto permite el uso de las mejores prácticas de DevOps, como la infraestructura como código (IaC), para simplificar la gestión de la virtualización, estandarizar las operaciones y aumentar aún más la productividad.
El almacenamiento de datos rápido, de alto rendimiento y resiliente para el nuevo ámbito de soluciones SAP S/4HANA es proporcionado a través de nodos IBM SAN Volume Controller, creados con el software IBM Spectrum Virtualize Software, configurados como un clúster extendido y respaldados por varias matrices de almacenamiento IBM Storage FlashSystem.
Karsten Hespelt, administrador sénior de sistemas Unix en Würth IT, agrega: “Estamos muy contentos de trabajar con SVA, IBM Platinum Partner: la colaboración con el equipo es tan buena como es posible. Proporcionan una valiosa orientación y asistencia práctica para desplegar las tecnologías más recientes y ajustar el rendimiento del sistema en toda la pila de tecnología de IBM. Gracias a las avanzadas capacidades de IBM Power, junto con SVA, completamos la migración a la nueva infraestructura IBM Power sin ninguna interrupción apreciable para nuestros usuarios. SVA también nos apoya de manera proactiva en nuestras reuniones mensuales con IBM y sabe exactamente cómo hacer que nuestras operaciones de TI sean aún más confiables y eficientes. Revisan y recomiendan regularmente parches de seguridad para que nos ayuden a lograr la máxima disponibilidad y protección”.
Würth Group confía en los sistemas operativos de IBM y Red Hat para ejecutar sus sistemas SAP cruciales. Para algunos de los servidores más importantes, la empresa implementó una solución de confiabilidad de IBM para ofrecer una disponibilidad de aplicaciones casi continua con capacidades avanzadas de detección de fallas, conmutación por error y recuperación.
Las aplicaciones SAP desempeñan un papel vital para muchos procesos en Würth Group. El escenario de soluciones incluye aplicaciones SAP S/4HANA, bases de datos SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse impulsado por SAP HANA y otras soluciones SAP. Würth Group utiliza el software SAP Cloud Connector para crear una arquitectura de nube híbrida y conectar sus soluciones on premises a la nube, integrando sus aplicaciones con SAP Business Technology Platform de forma confiable y rápida sin problemas de latencia.
Harald Holl, director de infraestructura de Würth IT, afirma: “Al utilizar IBM Power, garantizamos la máxima disponibilidad, la mayor seguridad y un rendimiento óptimo. Esta es la base perfecta para optimizar nuestras cargas de trabajo de SAP. La colaboración con IBM y SVA fue perfecta; el compromiso y la experiencia de sus equipos fueron clave para el éxito de la implementación“.
Al consolidar la asignación y gestión de recursos, Würth Group ahora puede ejecutar de manera flexible y eficiente más de 600 particiones lógicas (LPAR) perfectamente en su grupo de servidores IBM Power. La solución impulsa más de 100 bases de datos SAP HANA que se ejecutan en Linux para la transformación a las nuevas aplicaciones SAP S/4HANA.
“En el pasado, con recursos más ajustados, a veces era difícil proporcionar rápidamente nuevos sistemas para tareas de prueba y desarrollo”, dice Karsten Hespelt. “Teníamos que mover manualmente los sistemas y gestionar nuestras cargas de trabajo en cada servidor, una tarea que consumía mucho tiempo. Con nuestros nuevos servidores IBM Power con IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, ahora podemos aprovisionar entornos nuevos y clonados muy rápido gracias a la configuración de uso compartido de recursos en varios sistemas. Esto nos ayuda a acelerar nuestro proyecto de transformación dinámico y ágil. En combinación con el alto nivel de automatización de la plataforma IBM Power, podemos ofrecer operaciones de sistema más resilientes”.
“Gracias a la flexibilidad de IBM Power, podemos usar la misma infraestructura antes, durante y luego de nuestra transición a SAP S/4HANA”, explica Jörg Engel. “Esto reduce el sobreaprovisionamiento y aumenta la rentabilidad, ya que podemos mover y escalar aplicaciones de forma fácil y gradual, al tiempo que utilizamos todos los recursos. Esto significa que podemos ofrecer un rendimiento optimizado para 20 000 usuarios simultáneos durante todo el proceso de migración”.
Con una parte significativa de las transacciones comerciales procesadas por las aplicaciones centrales de SAP, la confiabilidad y la disponibilidad las 24 horas del día son cruciales para Würth Group. “Especialmente hacia finales de mes, los 44 000 empleados permanentes de ventas globales confían en las aplicaciones comerciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para finalizar las transacciones de ventas y cumplir con sus objetivos mensuales”, agrega Jörg Engel. “Con la solución de IBM, tenemos una base sólida para apoyar a nuestros equipos de ventas y hacer crecer nuestro negocio global”.
Para Würth Group, otra característica clave de la plataforma IBM Power es su capacidad de ampliación. “Gracias a la arquitectura de la plataforma IBM Power, podemos ejecutar grandes bases de datos de 100 TB para aplicaciones empresariales SAP sin problemas en 100 núcleos de procesador IBM Power para proporcionar un rendimiento excepcional para todos los usuarios y procesos de negocios”, dice Karsten Hespelt. “Como parte de nuestra migración a SAP S/4HANA, estamos trabajando para optimizar esta base de datos. Aprovechando la compresión avanzada de datos y la poda integral de datos, nos trasladaremos a una base de datos SAP HANA mucho más pequeña de 20 GB para preparar los procesos comerciales centrales para el futuro”.
Los servidores IBM Power están diseñados para ofrecer el máximo tiempo de actividad, resiliencia y ciberseguridad. Este enfoque incluye componentes intercambiables en caliente, características de redundancia integradas y virtualización avanzada. Como resultado de este cuidadoso diseño del sistema, Würth Group no ha experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado relacionado con la infraestructura de los servidores IBM Power a lo largo de varias generaciones de sistemas desde que trasladó sus aplicaciones y bases de datos SAP a IBM Power8. Del mismo modo, el enfoque en la capacidad de servicio da como resultado una plataforma de hardware altamente estable que permite la gestión estandarizada de sistemas. Los servidores IBM Power proporcionan cifrado transparente acelerado por hardware utilizando criptografía quantum-safe para proteger los datos empresariales de forma aún más eficaz contra las amenazas de hoy y mañana. “En nuestros servidores IBM Power, todo el mantenimiento de la infraestructura, como las actualizaciones de firmware, se puede completar sin tiempo de inactividad para las aplicaciones y los usuarios empresariales”, agrega Karsten Hespelt. “La característica Live Partition Mobility de IBM PowerVM Enterprise Edition es la base para ofrecer soluciones con un tiempo de inactividad planificado casi nulo. En otras plataformas, necesitamos ventanas de mantenimiento más largas y vemos un tiempo de inactividad planificado 4 veces mayor, solo para que todo funcione de forma segura”.
Jörg Engel concluye: “Llevamos más de 15 años trabajando con IBM y SVA. A lo largo de este tiempo, SVA ha demostrado una y otra vez su profundo conocimiento de las soluciones de IBM y SAP. Los expertos de SVA e IBM prepararon esta actualización de manera profesional para facilitar una modernización perfecta y minimizar el riesgo empresarial. Juntos, hemos completado la última actualización de infraestructura sin problemas, garantizando la disponibilidad y el rendimiento, al tiempo que ofrecemos nueva flexibilidad y capacidad para el futuro. Ahora podemos adoptar nuevas soluciones SAP más rápido y utilizar las últimas características y mejoras, preparando nuestro entorno SAP para el futuro y aumentando la preparación para la nube de nuestro negocio”.
Würth Group es líder en el desarrollo, producción y venta de materiales de montaje y fijación, con sede en Künzelsau, Alemania. Actualmente, el Grupo emplea a más de 87 000 personas en más de 400 empresas con más de 2800 tiendas en 80 países. El Grupo generó ventas de 20.2 mil millones de euros en el año fiscal 2024.
Würth IT es el proveedor interno de servicios de TI y consultora de TI del grupo, apoyando a todas las empresas del grupo e impulsando los procesos empresariales globales de Würth Group, desde la logística hasta las ventas y el comercio electrónico con soluciones digitales.
SVA System Vertrieb Alexander GmbH, IBM Platinum Partner, es una empresa líder en integración de sistemas de TI en Alemania, con 3800 empleados en 28 oficinas. SVA se especializa en infraestructura de TI de alta calidad y servicios integrales de TI. Los expertos técnicos de la empresa brindan orientación y soporte personalizados para permitir que las empresas maximicen el valor de sus inversiones en TI a través de soluciones de optimización y software inteligente.
