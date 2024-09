¿Cuándo y cómo eligió su carrera? ¿Alguna vez dudó si había elegido el camino correcto?

“He criado a cuatro hijos y guiado a cada uno de ellos a través de la selección de asignaturas en la escuela, así como la educación superior, y la selección de empleos. Cada vez observé los mismos desafíos: recibían una orientación profesional mínima en la escuela y no había ni una sola fuente de conocimiento que los ayudara a explorar trayectorias profesionales que personalmente no conocía”, explica Peter Cayless, fundador y director ejecutivo (CEO) de Working Eye.

Cayless encontró que la orientación existente disponible para los estudiantes era demasiado amplia y llegó demasiado tarde en el proceso de selección de asignaturas. Los estudiantes no tenían forma de explorar sus opciones de forma independiente y exhaustiva desde el principio del proceso. De hecho, los estudios han demostrado que el 96% de los graduados cambian de carrera antes de los 24 años y la mitad de todos los graduados siguen una trayectoria profesional que no se relaciona con su título (fuente: New College of the Humanities [enlace externo a ibm.com]). En ambos casos, la razón principal dada fue que tenían poca idea de lo que realmente implicaba el trabajo antes de tomarlo. Esto llevó a Cayless a lanzar Working Eye (enlace externo a ibm.com), una plataforma de descubrimiento de carrera impulsada por IA que tiene como objetivo inspirar a las personas ayudándolas a descubrirse a sí mismas y todas las posibilidades de una carrera que les encantará.

La plataforma de descubrimiento de carreras de Working Eye (enlace externo a ibm.com) está diseñada para ser un entrenador digital que facilita el proceso de exploración de carreras de un estudiante. El asistente plantea preguntas de descubrimiento al estudiante en lenguaje natural y luego lo guía en un proceso de exploración único que le ayuda a identificar una posible trayectoria profesional que se adapte a sus necesidades, fortalezas y prioridades específicas. A medida que el asistente guía al estudiante a través de este proceso de diálogo, presenta diversas piezas de contenido escrito y de video que ayudan al alumno a comprender mejor la carrera que más le conviene y le muestra cómo iniciarse en ese camino. Todo esto está impulsado por IBM Tecnología. “IBM watsonx Assistant es la columna vertebral del chat entre el usuario y la plataforma, mientras que IBM Watson Discovery es la columna vertebral para encontrar el material adecuado y cotejarlo para el estudiante”, afirma Alan Joenn, director de Operaciones de Working Eye. La principal fuente de datos de la plataforma es un sitio web del gobierno llamado National Career Service Database, así como el contenido de video creado por el equipo de Working Eye.

Durante el piloto inicial de la plataforma, el equipo de Working Eye probó el coach digital con aproximadamente 1,500 alumnos, padres de familia y maestros. La plataforma recibió un índice de aprobación del 100% en paneles escolares y 48% de captación parental. “Nos gusta referirnos a Working Eye como una mano que te sostiene a lo largo de tu vida laboral. Es un hermoso ejemplo de cómo la IA puede funcionar para siempre. La IA no necesariamente va a quitarte el trabajo. Tiene el potencial de ayudarte a conseguir el trabajo que deseas”, agrega Cayless.