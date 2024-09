La WKRN de Nexstar Media Group (enlace externo a ibm.com) es una filial de ABC y está dedicada a las noticias locales, produciendo 38 horas a la semana de programación local. WKRN ha servido a los residentes del centro de Tennessee y el sur de Kentucky durante más de 60 años. La emisora ha sido reconocida por su cobertura de noticias con numerosos premios y distinciones, entre los que se incluyen MidSouth Emmys, Peabody Awards, Edward R. Murrow Awards y muchos más.

Acerca de The Weather Company, an IBM Business

The Weather Company, una empresa de IBM, ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y a actuar ante los fenómenos meteorológicos. La poderosa combinación de las capacidades avanzadas de IA y nube de IBM con el alto volumen de datos meteorológicos de The Weather Company ayuda a las personas, las empresas y las comunidades de todo el mundo a prepararse y mitigar el costo del clima. El pronosticador más preciso del mundo (enlace externo a ibm.com) a nivel mundial, la compañía ofrece más de 25 mil millones de pronósticos diarios con datos e información meteorológica personalizado y procesables. The Weather Company está comprometida con la confianza y la transparencia, y sus propiedades digitales de The Weather Channel (weather.com) y Weather Underground (wunderground.com) cuentan con la confianza de cientos de millones de personas para proporcionar pronósticos precisos y oportunos que les ayuden a tomar decisiones críticas todos los días. La empresa ha sido reconocida como una de las marcas más confiables (enlace externo a ibm.com).