El canal virtual 31 WAAY-TV es una estación de televisión afiliada a ABC en Huntsville, Alabama, también alberga el George C. Marshall Space Flight Center de la NASA. Propiedad de Allen Media Broadcasting, WAAY-TV es un proveedor líder de noticias locales, información meteorológica, deportes y eventos comunitarios. Ha brindado servicio a la región del norte de Alabama y el sur de Tennessee desde 1959 y emplea a 74 personas.

Acerca de Enterprise Electronics Corporation (EEC)

Asociado de negocios de IBM, líder mundial en sistemas satelitales y radar meteorológico, EEC ha fabricado e instalado aproximadamente 1100 sistemas de detección remota en más de 100 países. Fundada en 1971 en Enterprise, Alabama, la empresa es líder de la industria en la introducción de nuevas tecnologías que mejoran el rendimiento. Su enfoque en la innovación tecnológica continúa ayudando a impulsar su éxito.

Acerca de The Weather Company

The Weather Company, una empresa de IBM, ofrece cada día más de 25 000 millones de proyecciones personalizadas y procesables a nivel mundial a millones de consumidores y miles de profesionales del marketing y empresas. Lo consigue a través de la API de The Weather Company, su división de soluciones empresariales y los productos digitales de The Weather Channel y Weather Underground Sus productos incluyen la aplicación meteorológica más descargada del mundo, una red de 250 000 estaciones meteorológicas personales, uno de los 20 sitios web principales en Estados Unidos, una de las mayores plataformas de datos de Internet de las cosas (IoT) del mundo y soluciones empresariales líderes en el sector.