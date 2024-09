Cuando la Dra. K. Joshi y su equipo de investigación empezaron a investigar formas de analizar datos de atención médica altamente regulados y encriptados, una de las cuestiones clave giraba en torno a la encriptación. "En el ámbito sanitario hay que comprender y tomar decisiones con rapidez, pero si empiezas a descifrar los enormes volúmenes de datos implicados, tardarás días en descifrarlos", afirma la Dra. K. Joshi. "Entonces, ¿cómo permite que los datos permanezcan encriptados pero al mismo tiempo permite que los algoritmos y los mecanismos de control de acceso funcionen? Porque cuando tienes esta enorme cantidad de datos encriptados y quieres consultarlos sin descifrarlos, será una pesadilla computacional”.

Al desarrollar nuevos enfoques utilizando el encriptado y el razonamiento semántico, el equipo de investigación de la Dra. K. Joshi pudo tomar pequeñas instantáneas de los datos y descifrar pequeñas secciones del registro para extraer la información requerida sin dedicar un tiempo significativo al descifrado. "Algo innovador que estamos intentando hacer aquí es utilizar enfoques de IA y aprendizaje profundo para acceder a la información sin descifrar los datos", dice la Dra. K. Joshi.

Utilizando la herramienta IBM Cloud® for Education para perfeccionar esta estrategia, el equipo de la UMBC ha publicado recientemente dos importantes trabajos de investigación sobre este tema: "A Semantically Rich Knowledge Graph to Automate HIPAA Regulations for Cloud Health IT Services", para la conferencia Big Data Security 2022, y "Delegated Access Control using Attribute-Based Encryption", patrocinado por la Oficina de Investigación Naval.

"Nuestros enfoques semánticos de razonamiento y encriptado han sido muy bien recibidos por la comunidad de investigación", dice la Dra. K. Joshi. “Las empresas tienen políticas y las organizaciones tienen reglas sobre cómo los datos deben cifrarse y enviarse a través de Internet. Estas reglas no se pueden automatizar ahora y nuestro objetivo es automatizar estas políticas".

Continúa: "La nube es una gran solución para este trabajo porque está disponible en cualquier momento. Todos pueden compartirlo fácilmente. Dado que los requisitos computacionales de nuestra investigación serán enormes, la nube será muy importante en nuestro trabajo, y la comunidad investigadora está entusiasmada con la idea, así como la comunidad sanitaria con la que interactuamos".