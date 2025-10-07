Para superar estos frustrantes retrasos, la universidad colaboró con IBM para organizar un hackatón para sus estudiantes de Maestría en IA. La iniciativa fue impulsada por un especialista sénior en IA e IA generativa de IBM y el Dr. Thomas Lacombe, director del programa de Maestría en Inteligencia Artificial (MAI) de la universidad. Juntos, crearon la infraestructura para el hackatón en torno al proceso de aplicación, con casos de uso proporcionados por Nick Kearns de la Oficina de Investigación e Innovación de la Universidad. Para ayudar a los estudiantes, IBM proporcionó sus plataformas tecnológicas: IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx Assistant, junto con información estructurada para los criterios de evaluación, tutoría y experiencia técnica del hackathon, junto con el IBM® Business Partner ElementX.

Con IBM watsonx.ai, los equipos de estudiantes que compiten se propusieron crear agentes innovadores impulsados por IA para agilizar los procesos de aplicación y comentarios de aplicaciones de subvenciones, aplicaciones de ética y permisos de control de exportaciones. Mediante el empleo de datos de documentos disponibles públicamente y el uso de instrucciones de pocas tomas para alinearse con las expectativas de los revisores, las soluciones de prueba de concepto de los estudiantes brindaron feedback relevante y consciente del contexto para los investigadores sobre formas de mejorar sus aplicaciones y garantizar el cumplimiento con los requisitos del financiador, la Universidad y el gobierno.