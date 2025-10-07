La Universidad de Auckland recurre a su alumnado para desarrollar soluciones agenciales
Los investigadores de la University of Auckland, Waipapa Taumata Rau, una destacada institución educativa de Nueva Zelanda, se han enfrentado durante mucho tiempo a las complejidades del financiamiento, la ética y los requisitos normativos de la investigación.
Antes de comenzar un proyecto de investigación, los investigadores suelen enviar múltiples aplicaciones de subvención a financiadores nacionales e internacionales, cada uno con sus propios requisitos de elegibilidad, formularios de aplicación y criterios de evaluación. Una vez que se obtiene el financiamiento, los investigadores necesitan obtener la aprobación ética de los comités de ética nacionales o institucionales para cualquier investigación que involucre animales o participantes humanos. Los investigadores también deben solicitar permisos de exportación al gobierno de Nueva Zelanda si enviaban datos o tecnologías controladas por las exportaciones a colaboradores extranjeros. Todos estos requisitos crean frustración y retrasos para los investigadores y reducen significativamente la cantidad de tiempo disponible para la investigación.
Para superar estos frustrantes retrasos, la universidad colaboró con IBM para organizar un hackatón para sus estudiantes de Maestría en IA. La iniciativa fue impulsada por un especialista sénior en IA e IA generativa de IBM y el Dr. Thomas Lacombe, director del programa de Maestría en Inteligencia Artificial (MAI) de la universidad. Juntos, crearon la infraestructura para el hackatón en torno al proceso de aplicación, con casos de uso proporcionados por Nick Kearns de la Oficina de Investigación e Innovación de la Universidad. Para ayudar a los estudiantes, IBM proporcionó sus plataformas tecnológicas: IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx Assistant, junto con información estructurada para los criterios de evaluación, tutoría y experiencia técnica del hackathon, junto con el IBM® Business Partner ElementX.
Con IBM watsonx.ai, los equipos de estudiantes que compiten se propusieron crear agentes innovadores impulsados por IA para agilizar los procesos de aplicación y comentarios de aplicaciones de subvenciones, aplicaciones de ética y permisos de control de exportaciones. Mediante el empleo de datos de documentos disponibles públicamente y el uso de instrucciones de pocas tomas para alinearse con las expectativas de los revisores, las soluciones de prueba de concepto de los estudiantes brindaron feedback relevante y consciente del contexto para los investigadores sobre formas de mejorar sus aplicaciones y garantizar el cumplimiento con los requisitos del financiador, la Universidad y el gobierno.
Las soluciones de prueba de concepto desarrolladas por los estudiantes demostraron el valor y la viabilidad de las soluciones de IA agéntica para la administración de la investigación, con el potencial de un importante ahorro de tiempo para los investigadores. De las solicitudes de muestra probadas, el agente de IA dirigió el 95 % de ellas al comité correcto y detectó el 85 % de los errores conocidos durante el proceso de solicitud.
Después del hackatón, la Universidad e IBM continúan colaborando en el desarrollo de soluciones empresariales para la administración de la investigación. Alojadas en IBM® Cloud, las soluciones que utilizan IBM watsonx funcionan a bajo costo, lo que las convierte en herramientas escalables y bajo demanda para la universidad.
La University of Auckland , fundada en 1883, es la universidad más grande de Nueva Zelanda y atiende a más de 40 000 estudiantes. La institución es reconocida por su excelencia en investigación y compromiso con la innovación, ofreciendo una amplia gama de programas de pregrado y posgrado en diversas disciplinas.
ElementX es una empresa de tecnología especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas de IA y machine learning. Se enfoca en crear productos innovadores que mejoren la experiencia del usuario y la eficiencia a través de la automatización inteligente y los insights basados en datos. ElementX colabora estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades únicas, aprovechando tecnologías de punta para resolver desafíos complejos e impulsar la transformación digital. Su experiencia abarca diversas industrias, lo que garantiza resultados sólidos, escalables e impactantes.
Cree aplicaciones de IA personalizadas para su negocio, administre todas las fuentes de datos y acelere los flujos de trabajo de IA responsable, todo en una plataforma.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloud, watsonx.ai y watsonx Assistant son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.