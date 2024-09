Fundada en 2003, la UAL (enlace externo a ibm.com) comprende seis escuelas e institutos, como Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion y Wimbledon College of Arts. Con aproximadamente 13 000 estudiantes de pregrado y 3500 graduados al año, la universidad se encuentra entre las escuelas de arte más prestigiosas del mundo.