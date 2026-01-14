UMass Memorial Health transforma su gestión de dispositivos con IBM MaaS360
UMass Memorial Health, el sistema de salud más grande en el centro de Massachusetts, opera una red en expansión de hospitales y centros de atención primaria en siete u ocho regiones. Con las recientes adquisiciones, entre ellas, la de Milford Regional Hospital, su ecosistema de TI se ha expandido rápidamente. La gestión de dispositivos de diferentes departamentos, como cardiología, enfermería, urgencias, UCI y quioscos, supone un reto, ya que cada uno tiene diferentes aplicaciones, diseños y requisitos de red. Esta personalización por departamento dificulta la gestión uniforme de los dispositivos.
Las soluciones tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM) a menudo requieren que los equipos de TI configuren las políticas a través de múltiples interfaces. Otros proveedores importantes MDM obligan a los administradores a alternar entre las especificaciones de cumplimiento normativo, las características de los dispositivos y las páginas de configuración. Esto crea retrasos e ineficiencias, especialmente en la atención médica, donde la tecnología afecta directamente los resultados de los pacientes y la productividad de los médicos.
El uso compartido de dispositivos supuso otro desafío. Enfermeras, médicos, técnicos y empleados de almacén suelen utilizar los mismos iPads o dispositivos portátiles Zebra durante los turnos. Asignar usuarios de forma segura y mantener el cumplimiento normativo no fue una tarea sencilla en soluciones rivales. Además de la complejidad, UMass necesita la capacidad de escalar políticas rápidamente en miles de dispositivos, sin requerir que los médicos confíen en TI para cada actualización.
Esta realidad significó que UMass Memorial Health necesitaba una plataforma de MDM que pudiera proporcionar coherencia, flexibilidad y resiliencia a escala. Su equipo de TI buscaba una solución que agilizara el despliegue, reforzara la seguridad, redujera la carga de TI y habilitara a los cuidadores con las herramientas adecuadas en el momento adecuado. Para UMass Memorial Health, había mucho en juego: cualquier tiempo de inactividad o configuración errónea corría el riesgo de interrumpir la provisión de atención, los flujos de trabajo de consentimiento de los pacientes e incluso la gestión de inventarios.
Para abordar sus crecientes desafíos, UMass Memorial Health adoptó IBM® MaaS360 para la gestión unificada de endpoints (UEM) como su solución de MDM para toda la empresa. La plataforma proporcionó una interfaz única basada en políticas para gestionar configuraciones, aplicaciones y cumplimiento en miles de dispositivos. A diferencia de otras herramientas, MaaS360 permitió a los administradores de TI configurar pantallas de inicio, restringir el acceso a la red, aplicar códigos de acceso y asignar aplicaciones, todo dentro de un marco unificado.
La solución también habilitó a los médicos. Las enfermeras ahora pueden acceder a un catálogo de aplicaciones MaaS360 dedicado para descargar herramientas específicas del departamento sin enviar tickets de TI, acelerando así considerablemente el acceso a los recursos. La administración basada en roles ayuda a los líderes de TI a asignar los permisos correctos a técnicos e ingenieros, evitando así que se hagan cambios accidentales en las políticas. Elegir MaaS360 permitió a los líderes de TI centrarse en el crecimiento y la innovación en lugar de en la resolución de problemas de los dispositivos.
Como señala Venkat, "MaaS360 nos brinda flexibilidad y confiabilidad, desde la aplicación de políticas hasta la administración basada en roles, que garantiza que nuestros médicos puedan enfocarse en los pacientes mientras que TI gestiona perfectamente la movilidad en segundo plano".
La adopción de MaaS360 proporcionó beneficios medibles para UMass Memorial Health, mejorando tanto las operaciones de TI como la atención al paciente. Los resultados incluyeron mejoras de eficiencia, mayor confiabilidad y mejores experiencias para los usuarios en todo su sistema de atención médica.
Principales resultados
Estos resultados demuestran cómo MaaS360 no solo es una herramienta de gestión, sino que también facilita la atención centrada en el paciente. Al simplificar la administración de dispositivos, mejorar el tiempo de actividad y reducir la fricción de los médicos, UMass Memorial Health ha transformado su estrategia de movilidad digital en una verdadera ventaja operativa.
UMass Memorial Health es el sistema de salud sin fines de lucro más grande del centro de Massachusetts y atiende a millones de pacientes cada año. Incluye una red de hospitales, centros de atención primaria y prácticas especializadas distribuida en múltiples regiones. Ofrecen una atención compasiva y de alta calidad, al tiempo que avanzan en la educación y la investigación médicas en la región. Se han expandido significativamente en los últimos años, adquiriendo varios hospitales para ampliar su alcance. UMass asume el compromiso de adoptar soluciones de TI avanzadas para lograr su misión: mejorar la salud de su diversa población de pacientes con compasión, calidad e innovación.
Simplifique su dispositivo móvil y la gestión unificada de endpoints con IBM MaaS360
© Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, el logotipo de IBM y MaaS360 son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.