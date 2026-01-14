UMass Memorial Health, el sistema de salud más grande en el centro de Massachusetts, opera una red en expansión de hospitales y centros de atención primaria en siete u ocho regiones. Con las recientes adquisiciones, entre ellas, la de Milford Regional Hospital, su ecosistema de TI se ha expandido rápidamente. La gestión de dispositivos de diferentes departamentos, como cardiología, enfermería, urgencias, UCI y quioscos, supone un reto, ya que cada uno tiene diferentes aplicaciones, diseños y requisitos de red. Esta personalización por departamento dificulta la gestión uniforme de los dispositivos.

Las soluciones tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM) a menudo requieren que los equipos de TI configuren las políticas a través de múltiples interfaces. Otros proveedores importantes MDM obligan a los administradores a alternar entre las especificaciones de cumplimiento normativo, las características de los dispositivos y las páginas de configuración. Esto crea retrasos e ineficiencias, especialmente en la atención médica, donde la tecnología afecta directamente los resultados de los pacientes y la productividad de los médicos.

El uso compartido de dispositivos supuso otro desafío. Enfermeras, médicos, técnicos y empleados de almacén suelen utilizar los mismos iPads o dispositivos portátiles Zebra durante los turnos. Asignar usuarios de forma segura y mantener el cumplimiento normativo no fue una tarea sencilla en soluciones rivales. Además de la complejidad, UMass necesita la capacidad de escalar políticas rápidamente en miles de dispositivos, sin requerir que los médicos confíen en TI para cada actualización.

Esta realidad significó que UMass Memorial Health necesitaba una plataforma de MDM que pudiera proporcionar coherencia, flexibilidad y resiliencia a escala. Su equipo de TI buscaba una solución que agilizara el despliegue, reforzara la seguridad, redujera la carga de TI y habilitara a los cuidadores con las herramientas adecuadas en el momento adecuado. Para UMass Memorial Health, había mucho en juego: cualquier tiempo de inactividad o configuración errónea corría el riesgo de interrumpir la provisión de atención, los flujos de trabajo de consentimiento de los pacientes e incluso la gestión de inventarios.