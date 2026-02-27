UKRI logra procesos unificados y visibilidad mejorada con IBM Consulting
UKRI, el mayor financiador público de investigación e innovación del Reino Unido, desempeña un papel crítico en el avance del conocimiento y en el impulso de los beneficios económicos, sociales y culturales. La gestión de subvenciones y programas en múltiples consejos e institutos de investigación requiere agilidad y precisión, pero los sistemas existentes dificultaban esta tarea. Los procesos de finanzas, recursos humanos, nómina y adquisiciones estaban aislados, lo que generaba brechas en los procesos y limitaba la visibilidad. Con datos dispersos en varias plataformas, UKRI se enfrentó al desafío de consolidar y gestionar la información para respaldar la toma de decisiones informada y acelerar el impacto de la investigación.
Para superar estos desafíos, UKRI se asoció con IBM Consulting para migrar de su sistema Oracle R12 heredado on premises a Oracle Fusion Cloud Applications. Pasar a la nube fue un salto estratégico, ya que aportó escalabilidad, automatización y analytics avanzados a una organización que gestiona miles de millones en fondos de investigación. El papel de IBM se extendió más allá de la implementación: actuando como socio consultor de confianza, IBM proporcionó soporte crítico para la migración de datos complejos y ayudó a diseñar una estrategia de capacitación integral, así como capacidades integradas impulsadas por IA para mejorar la toma de decisiones. Al consolidar los procesos críticos y permitir insights en tiempo real, IBM ayudó a UKRI a transformar su back office en un motor impulsado por datos para la excelencia en la investigación.
UKRI ahora opera en una plataforma unificada basada en la nube que optimiza las finanzas, los recursos humanos, la nómina, los proyectos y las adquisiciones. Esta modernización ha brindado beneficios tangibles: procesos simplificados, informes mejorados y paneles en tiempo real que brindan a los líderes visibilidad de las operaciones y la asignación de recursos. Estas capacidades permiten a UKRI tomar decisiones más rápidas basadas en datos que aceleran los programas de investigación y respaldan su misión de financiar investigaciones pioneras en áreas como la computación cuántica y las soluciones climáticas.
De cara al futuro, UKRI planea aprovechar las características impulsadas por IA y los analytics avanzados dentro de Oracle Fusion para mejorar aún más los pronósticos y la planificación estratégica. Con IBM Consulting como asesor de confianza para la optimización y las mejoras futuras, UKRI está en condiciones de escalar sus capacidades digitales y reforzar su función como principal financiador de la investigación y la innovación en el Reino Unido.
UK Research and Innovation (UKRI) es el mayor financiador público de investigación e innovación del Reino Unido, invirtiendo alrededor de 8 mil millones de euros cada año para avanzar en el conocimiento, mejorar vidas e impulsar el crecimiento económico. Une a múltiples consejos para apoyar la investigación de clase mundial y la innovación empresarial en diversos campos, fomentando un sistema dinámico e inclusivo que beneficia a la sociedad a nivel local y global.
Oracle es líder mundial en software empresarial y ofrece soluciones como Oracle Fusion ERP que ayudan a las empresas a integrar y gestionar sus operaciones de manera eficaz.
Descubra cómo IBM Consulting puede impulsar la transformación del negocio
© Copyright IBM Corporation, febrero de 2026.
IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos o en otros países. Este documento está actualizado a la fecha de publicación inicial e IBM puede modificarlo en cualquier momento. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Oracle, Oracle Fusion Cloud Applications y Oracle Integration Cloud son marcas registradas de Oracle Corporation.
Los ejemplos de los clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.