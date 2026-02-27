UKRI ahora opera en una plataforma unificada basada en la nube que optimiza las finanzas, los recursos humanos, la nómina, los proyectos y las adquisiciones. Esta modernización ha brindado beneficios tangibles: procesos simplificados, informes mejorados y paneles en tiempo real que brindan a los líderes visibilidad de las operaciones y la asignación de recursos. Estas capacidades permiten a UKRI tomar decisiones más rápidas basadas en datos que aceleran los programas de investigación y respaldan su misión de financiar investigaciones pioneras en áreas como la computación cuántica y las soluciones climáticas.

De cara al futuro, UKRI planea aprovechar las características impulsadas por IA y los analytics avanzados dentro de Oracle Fusion para mejorar aún más los pronósticos y la planificación estratégica. Con IBM Consulting como asesor de confianza para la optimización y las mejoras futuras, UKRI está en condiciones de escalar sus capacidades digitales y reforzar su función como principal financiador de la investigación y la innovación en el Reino Unido.