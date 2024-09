En solo unos meses, aproximadamente 100.000 llegadas se pusieron en cuarentena a través del programa, y más del 2 % dieron positivo para COVID-19. El hecho de que la solución impedía que esos viajeros ingresaran a la población más amplia del Reino Unido y salvaban vidas claramente no fue la única razón por la que la Asociación de Gerentes de Proyectos del Reino Unido la seleccionó como premio APM Social Project of the Year 2021. Tampoco fue el rápido cambio.

Tal vez aún más, Keane comenta, fueron las "circunstancias extraordinarias" en las que se construyó la solución. "El proyecto MQS requería un alto grado de trabajo colaborativo en un entorno particularmente complejo, y todo en el centro de atención. Tengo el privilegio de haber formado parte de un equipo estelar que ha trabajado duro para obtener los resultados necesarios en un plazo de tiempo muy ajustado".

Bolton, de NHS Digital, también considera que la química del amplio equipo, unido por un propósito común, es una de las principales razones de su capacidad para lograr tanto en tan poco tiempo. “El ritmo asombroso que lograron IBM y Salesforce ha demostrado a mucha gente cuál es el arte de lo posible, qué tan rápido puede entregar si trabajan juntos y ponen su mente en ello”, dice. “Cada miembro de este equipo venía a trabajar todos los días creyendo que lo que estaban haciendo marcaba una diferencia genuina para salvar vidas. Y creo que lo hicieron”.

Desde el lanzamiento de MQS, el ritmo de desarrollo no ha decaído. Los cambios de políticas grandes y pequeños han sido casi constantes, y el ritmo de nuevas versiones de la plataforma Salesforce y MuleSoft, más de 100 en nueve meses, ha sido rápido, por decir, como mínimo. Para seguir el ritmo de estos cambios semanales de política, el equipo de entrega aplicó el método Kanban en todas las brigadas, mejorando así su capacidad para adaptar las prioridades y acelerar la entrega en plazos extremadamente cortos. La automatización completa de las pruebas también ha sido un factor importante para impulsar tanto la velocidad como la calidad en los procesos de entrega. Actualmente, el programa Test & Trace puede ejecutar más de 120.000 pruebas, en todas las soluciones, en menos de una hora.

En la actualidad, estas soluciones constituyen la base estratégica de la respuesta de la UKHSA a la pandemia, ya que proporcionan plataformas seguras, escalables y eficaces en toda la UKHSA.