Turnr solicitó Startup with IBM Accelerator Suecia, que ofrece a las startups B2B un acceso único a los recursos de IBM para impulsar su proceso. El programa se centra en empresas emergentes que pretenden modificar el escenario competitivo o influir significativamente en la sustentabilidad de industrias tradicionales o ámbitos tecnológicos.

"Tan pronto como nos encontramos con la iniciativa Startup with IBM Accelerator, nos enamoramos de ella", recuerda Robertsson. “No queríamos perder la oportunidad de acceder a la tutoría, la experiencia, la tecnología y las redes de IBM. Cuando el equipo del programa nos seleccionó, quedamos encantados”.

Como parte del compromiso, Turnr se asoció con especialistas de IBM para revisar su plataforma, evaluando la arquitectura en función de criterios como la fiabilidad, la flexibilidad y la escalabilidad. La startup migró su plataforma a IBM Cloud®, donde recibió créditos gratuitos hasta su graduación del programa.

“Al inicio de nuestra colaboración con el equipo de IBM, algunos de nuestros desarrolladores estaban nerviosos por trabajar con una organización tan grande”, dice Robertsson. “Nos preguntamos si IBM podría igualar nuestra agilidad. Rápidamente descubrimos que el programa IBM Accelerator operaba como un microservicio dentro de IBM, manteniendo el ritmo de innovación extremadamente alto. Realmente apreciamos que el equipo de IBM nunca fue prescriptivo en sus consejos, sino que respetó a nuestros desarrolladores y sus conocimientos. Fue una verdadera colaboración”.

Turnr trabajó en estrecha colaboración con el equipo de Startup with IBM Accelerator Suecia para diseñar y lanzar su plataforma a través de los servicios de IBM Cloud, incluidos IBM Cloud Container Registry, IBM Cloud Databases for PostgreSQL e IBM Cloud Kubernetes Service. Robertsson agrega: "Uno de los mayores beneficios de cambiar a IBM Cloud y agregar Kubernetes a la mezcla es que hemos habilitado el escalamiento mundial y una experiencia de usuario de clase mundial. Esto simplemente no fue posible hasta que nos asociamos con IBM".