trivago potencia a los equipos con una plataforma de IA generativa de múltiples proveedores

Para convertir la IA generativa en una capacidad empresarial confiable, trivago se asoció con IBM para diseñar y evolucionar su copiloto de IA interno, llamado “trivago Copilot”. A través del diseño e ingeniería de productos digitales de IBM Consulting, IBM y trivago colaboraron para construir una base flexible y abierta capaz de admitir múltiples proveedores de modelos de lenguaje grandes, manteniendo la gobernanza, la seguridad y el control regional de datos. La experiencia trivago Copilot se alinea con los copilotos empresariales modernos, aprovechando una base en la nube para ofrecer una productividad segura y escalable impulsada por IA.

Los equipos establecieron una forma coherente y automatizada de aprovisionar y gestionar los datos y las integraciones subyacentes, lo que permite una iteración más rápida y un escalado confiable en toda la organización. Esta base permitió a trivago ampliar el copiloto más allá de la generación de contenido y convertirlo en una experiencia de búsqueda empresarial que conecta correos electrónicos, mensajes de Slack y sistemas de documentación, lo que facilita la recuperación del conocimiento independientemente de dónde resida. Esta capacidad se mejoró aún más a través de la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), lo que garantiza que las respuestas de IA se basen en los datos internos de trivago mientras se mantiene toda la información de forma segura dentro del entorno controlado. Este enfoque reforzó la soberanía digital al evitar que los datos confidenciales quedaran expuestos a sistemas externos.

Para ir más allá de la recuperación de conocimientos, trivago implementó una automatización segura e impulsada por IA de los flujos de trabajo diarios. Los empleados ahora pueden ejecutar tareas como enviar correos electrónicos a través de Outlook, resumir conversaciones de Slack y crear o actualizar tickets de Jira a través de instrucciones simples. Esto permite a los equipos pasar de un consumo pasivo de información a la ejecución activa de tareas mediante IA. La plataforma también aprovecha agentes de IA para ejecutar código, generar y descargar archivos, crear imágenes e interactuar con múltiples formatos de archivo, lo que amplía aún más el alcance de lo que los empleados pueden lograr a través de una sola interfaz.

Para pasar de la plataforma a la práctica, trivago lanzó Copilot junto con un Día de aprendizaje de IA en toda la empresa: 25 sesiones basadas en casos de uso reales, a las que asistió aproximadamente el 70 % de la empresa.

En lugar de limitar la IA a un pequeño grupo de especialistas, trivago se centró en una amplia habilitación en toda la fuerza laboral. Un grupo dedicado de embajadores de IA ayudó a definir los objetivos, compartir las mejores prácticas y guiar a los empleados a través de la experimentación práctica, mientras que los líderes reforzaron activamente una cultura de curiosidad, aprendizaje y uso responsable de la IA.

Como explicó Carolina Muradas, directora de IA, estrategia y operaciones de trivago: “El riesgo de no adoptar la IA es mucho mayor que el riesgo de aprender haciendo. Al trabajar con IBM, pudimos pasar del concepto a la producción más rápido de lo que lo hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Ahora nuestros equipos inician proyectos desde una perspectiva superior”.

Al colaborar con IBM, trivago se aseguró de que la adopción de la IA se moviera más allá de la fase experimental, integrándola en las prácticas de trabajo cotidianas en lugar de tratarla como una iniciativa aislada. Todas las capacidades se diseñaron teniendo en cuenta la residencia de datos de la UE, lo que garantiza que los datos empresariales, los resultados generados y las interacciones de los usuarios permanezcan seguros dentro de la región.