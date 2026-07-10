trivago potencia a los equipos con una plataforma de IA generativa de múltiples proveedores

En colaboración con IBM Consulting, trivago crea y escala “trivago Copilot” que mejora la productividad, el acceso al conocimiento y la toma de decisiones
El lanzamiento de la IA generativa marcó un punto de inflexión en cómo se crea, documenta y ejecuta el trabajo en las industrias. De repente, los trabajadores del conocimiento contaron con nuevas formas de desarrollar ideas, buscar información y acelerar la toma de decisiones. Al mismo tiempo, las organizaciones se enfrentaron a una creciente incertidumbre en torno al acceso a los modelos, la gobernanza de datos y cómo habilitar estas herramientas de forma segura a escala. Además, trivago necesitaba abordar los estrictos requisitos europeos de protección de datos y soberanía digital. El uso de herramientas públicas de IA generó preocupaciones sobre el procesamiento o transferencia de información confidencial de la empresa fuera de la UE, lo que limitó la capacidad de los equipos para experimentar libremente con la IA generativa. Esto creó una necesidad urgente de un entorno seguro y de nivel empresarial donde los empleados pudieran interactuar de manera segura con la IA y, al mismo tiempo, garantizaba la residencia de datos, la gobernanza y el cumplimiento de las regulaciones de la UE. El riesgo no era solo adoptar la tecnología equivocada, sino también moverse demasiado lento mientras la naturaleza del trabajo ya estaba cambiando.
Dentro de este contexto más amplio, trivago reconoció que sus desafíos actuales serían más visibles sin un nuevo enfoque. El mercado evolucionaba rápidamente, y cada modelo se destacaba en diferentes tareas. La carga que suponía gestionar suscripciones, inicios de sesión y contextos mentales por separado estaba mermando precisamente las ganancias en productividad que se suponía que la IA iba a aportar. Al mismo tiempo, la consolidación en torno a un único proveedor no era una alternativa segura: los cambios en los precios, la obsolescencia de los modelos o las interrupciones en el servicio podían alterar los flujos de trabajo sin previo aviso, lo que generaba un riesgo de concentración que ninguna organización puede ignorar. Estos desafíos crearon una oportunidad para que trivago estableciera una interfaz segura y unificada para interactuar con los datos empresariales mediante la IA, simplificando el acceso a la información distribuida y permitiendo el uso seguro, conforme a las normas y escalable de la IA generativa dentro de entornos controlados.
La elaboración de documentación, los planes de proyecto y los casos de negocio de alta calidad requería un esfuerzo manual considerable, lo que ralentizaba la ejecución en un entorno empresarial que, por lo demás, se caracterizaba por su dinamismo.
trivago necesitaba una forma de responder al cambio de la IA generativa y, al mismo tiempo, mejorar la productividad, preservar el conocimiento y capacitar a los empleados de todos los niveles para trabajar más rápido y tomar mejores decisiones.
Para convertir la IA generativa en una capacidad empresarial confiable, trivago se asoció con IBM para diseñar y evolucionar su copiloto de IA interno, llamado “trivago Copilot”. A través del diseño e ingeniería de productos digitales de IBM Consulting, IBM y trivago colaboraron para construir una base flexible y abierta capaz de admitir múltiples proveedores de modelos de lenguaje grandes, manteniendo la gobernanza, la seguridad y el control regional de datos. La experiencia trivago Copilot se alinea con los copilotos empresariales modernos, aprovechando una base en la nube para ofrecer una productividad segura y escalable impulsada por IA.
Los equipos establecieron una forma coherente y automatizada de aprovisionar y gestionar los datos y las integraciones subyacentes, lo que permite una iteración más rápida y un escalado confiable en toda la organización. Esta base permitió a trivago ampliar el copiloto más allá de la generación de contenido y convertirlo en una experiencia de búsqueda empresarial que conecta correos electrónicos, mensajes de Slack y sistemas de documentación, lo que facilita la recuperación del conocimiento independientemente de dónde resida. Esta capacidad se mejoró aún más a través de la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), lo que garantiza que las respuestas de IA se basen en los datos internos de trivago mientras se mantiene toda la información de forma segura dentro del entorno controlado. Este enfoque reforzó la soberanía digital al evitar que los datos confidenciales quedaran expuestos a sistemas externos.
Para ir más allá de la recuperación de conocimientos, trivago implementó una automatización segura e impulsada por IA de los flujos de trabajo diarios. Los empleados ahora pueden ejecutar tareas como enviar correos electrónicos a través de Outlook, resumir conversaciones de Slack y crear o actualizar tickets de Jira a través de instrucciones simples. Esto permite a los equipos pasar de un consumo pasivo de información a la ejecución activa de tareas mediante IA. La plataforma también aprovecha agentes de IA para ejecutar código, generar y descargar archivos, crear imágenes e interactuar con múltiples formatos de archivo, lo que amplía aún más el alcance de lo que los empleados pueden lograr a través de una sola interfaz.
Para pasar de la plataforma a la práctica, trivago lanzó Copilot junto con un Día de aprendizaje de IA en toda la empresa: 25 sesiones basadas en casos de uso reales, a las que asistió aproximadamente el 70 % de la empresa.
En lugar de limitar la IA a un pequeño grupo de especialistas, trivago se centró en una amplia habilitación en toda la fuerza laboral. Un grupo dedicado de embajadores de IA ayudó a definir los objetivos, compartir las mejores prácticas y guiar a los empleados a través de la experimentación práctica, mientras que los líderes reforzaron activamente una cultura de curiosidad, aprendizaje y uso responsable de la IA.
Como explicó Carolina Muradas, directora de IA, estrategia y operaciones de trivago: “El riesgo de no adoptar la IA es mucho mayor que el riesgo de aprender haciendo. Al trabajar con IBM, pudimos pasar del concepto a la producción más rápido de lo que lo hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Ahora nuestros equipos inician proyectos desde una perspectiva superior”.
Al colaborar con IBM, trivago se aseguró de que la adopción de la IA se moviera más allá de la fase experimental, integrándola en las prácticas de trabajo cotidianas en lugar de tratarla como una iniciativa aislada. Todas las capacidades se diseñaron teniendo en cuenta la residencia de datos de la UE, lo que garantiza que los datos empresariales, los resultados generados y las interacciones de los usuarios permanezcan seguros dentro de la región.
En los primeros años de uso de trivago Copilot, los empleados informaron que ahorraron un promedio de ocho días hábiles por año en el primer año, en 2023. Hoy en día, más de 600 empleados utilizan activamente la plataforma, y la adopción alcanza aproximadamente el 90 % de la fuerza laboral elegible, lo que demuestra una sólida integración en las operaciones diarias. En el tercer año, en 2025, esa cifra se duplicó con creces a más de 16.6 días por empleado, lo que refleja una amplia adopción y una integración más profunda del equipo con trivago Copilot.
Más allá del ahorro de tiempo, trivago fortaleció la forma en que se captura, estructura y reutiliza el conocimiento. La búsqueda empresarial redujo la repetición del trabajo al facilitar el acceso a las decisiones pasadas, la documentación y el contexto, mientras que los equipos mejoraron la calidad general de la documentación, la planificación y la toma de decisiones. Ahora los empleados pueden poner en marcha iniciativas partiendo de una base más sólida, con una visión más clara de los insights disponibles. Más allá del acceso al conocimiento, los empleados ahora pueden automatizar los flujos de trabajo rutinarios y ejecutar acciones directamente a través de la plataforma, lo que reduce el esfuerzo manual y libera tiempo para trabajos de mayor valor.
Como resultado, trivago acortó el tiempo desde la idea hasta la ejecución, lo que permitió una experimentación e iteración más rápidas sin sacrificar la calidad. Es importante destacar que trivago logró esta transformación manteniendo el control total sobre sus datos, garantizando el cumplimiento de la normativa europea y estableciendo un entorno confiable y seguro para la adopción de la IA empresarial. El resultado no es solo una mayor productividad, sino una forma de trabajar más coherente y resiliente que permite a la empresa adaptarse a medida que la IA generativa continúa evolucionando. Akshay Sureka, asociado de IBM Consulting, resume: “El impacto real proviene de la incorporación de la IA en los flujos de trabajo cotidianos. Al conectar el conocimiento empresarial y permitir la acción a través de una única interfaz, los equipos de trivago pueden moverse más rápido y con mayor confianza”.
trivago es una empresa tecnológica global que ayuda a los viajeros a comparar precios de hoteles y a encontrar las mejores opciones de alojamiento. La empresa opera con una sólida cultura de emprendimiento, transparencia e innovación continua.
© Derechos de autor IBM Corporation. Junio de 2026.
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