En respuesta a este problema, Anshin Life creó conjuntamente con IBM Client Engineering y comenzó a desarrollar un modelo de clasificación y análisis utilizando IBM® watsonx.ai. El proyecto avanzó gracias a la colaboración entre los departamentos comercial y de TI, que integraron sus respectivos conocimientos especializados. El departamento comercial se encargó de definir los requisitos y las pruebas de usuario, mientras que el departamento de TI se ocupó de la gestión del proyecto y el diseño de la arquitectura. IBM presentó propuestas de implementación y proporcionó conocimientos sobre IA generativa. Al proceder con un desarrollo ágil en un ciclo semanal, las respectivas iniciativas se llevaron a cabo con rapidez.

En la primera fase centrada en la "eficiencia empresarial", la IA generativa capturó el feedback de los clientes a través de llamadas telefónicas y otras fuentes y lo clasificó en aproximadamente 40 códigos de industrias. En la segunda etapa, con el propósito de "análisis avanzado", se extrajeron palabras clave importantes establecidas por la empresa como hashtags y se realizó un análisis de clústeres, lo que permitió analizar datos de texto, lo que antes era un desafío.

En términos de precisión de clasificación y análisis, la combinación de la tecnología de procesamiento de lenguaje natural de watsonx.ai y la tecnología de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) lograron alta precisión y flexibilidad. Dado que watsonx.ai se ejecutaba en la nube, la empresa también podía manejar la información personal con tranquilidad.

El progreso fluido del proyecto estuvo respaldado por el "sistema de propietario de aplicaciones", un marco bajo el cual los departamentos de negocio y TI trabajaban juntos para identificar funciones necesarias y asignar los recursos adecuados, pasando del PoC al desarrollo a gran escala desde un pequeño comienzo. Además, al asumir el reto de "probar primero" con un objetivo de precisión del 70-80 %, en lugar de buscar la perfección desde el principio, los esfuerzos generales se revitalizaron, ayudando al proyecto a moverse con rapidez y agilidad.

Koji Imakiire, responsable del proyecto perteneciente al grupo de soporte digital del departamento de planeación de TI de Anshin Life, habla sobre cómo trabajó para impulsarlo sin problemas. “Controlar las expectativas de la IA generativa es clave, para evitar caer en la subestimación o, por el contrario, en el exceso de confianza en que es una 'herramienta universal que puede hacer cualquier cosa'. Para ello, era importante que todos en el departamento de usuarios se involucraran con el proyecto con un sentido de satisfacción. Al realizar la verificación del usuario en cada instancia con productos que realmente funcionan en el desarrollo ágil semanal, hicimos mejoras constantes”.