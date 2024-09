El equipo austriaco de IBM Client Engineering continúa desarrollando la plataforma de IA resultante para desplegarla en otros entornos. Con la ayuda de IBM® Consulting, el compromiso de MVP continúa para que ZentDok pueda evaluar más requisitos. Como siguiente paso en la colaboración, planea usar watsonx.ai como plataforma para la IA generativa de confianza. Mak ve un gran potencial en la herramienta, así como necesidades de capacitación, antes de que la herramienta se despliegue y se ejecute de una manera legalmente segura.

Por el contrario, Mak no espera que la solución cause pérdidas de empleos, un temor común en el contexto de la IA generativa. El principio humano en el circuito comprende los insights que la IA generativa extrae de datos no estructurados como apoyo para los responsables humanos de tomar decisiones, que siempre tienen la última palabra. Por eso, según Mak, se necesita más personal calificado y no menos. “Me alegro de poder hacer esto, y me gustaría agradecer a IBM por ejecutar este proceso de manera muy rápida y fluida”.