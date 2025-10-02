TEPL se asocia con IBM para construir una plataforma unificada y escalable y acelerar la integración posterior a la fusión
Tata Electronics Private Limited (TEPL), un destacado actor global en la industria de fabricación de productos electrónicos, está ampliando su huella a través de adquisiciones estratégicas en industrias. Estas adquisiciones incluyen servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS), ensamblaje y prueba de semiconductores subcontratados (OSAT), ensamblaje final, pruebas y empaque (FATP) y servicios de fundición y diseño de semiconductores. Dado que las entidades recién adquiridas operaban diferentes plataformas y procesos, TEPL reconoció la importancia de crear visibilidad en todas las aplicaciones, sistemas de middleware y ecosistemas de socios. Una estrategia de integración perfecta era esencial para garantizar la continuidad de negocio, mejorar la eficiencia operativa y desbloquear el valor completo de estas adquisiciones.
Para lograr este objetivo, TEPL se propuso construir una estructura troncal de integración robusta y escalable para respaldar su visión empresarial conectada y sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
Para respaldar su visión de una empresa conectada, TEPL adoptó el marco de integración NextGen B2B, desarrollado por Tata Consultancy Services (TCS), una subsidiaria del grupo Tata, y construido sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Esta infraestructura preparada para el futuro ofrecía la escalabilidad y flexibilidad que TEPL necesitaba para unificar su ecosistema en crecimiento.
Como primer paso, se introdujo en el flujo de trabajo una infraestructura de captura de conocimiento basada en plantillas para documentar y analizar las interfaces existentes, las conexiones de socios y las integraciones de sistemas en todas las entidades adquiridas. Este proceso ayudó a establecer una base estructurada para una integración perfecta.
TCS utilizó IBM webMethods Hybrid Integration para configurar una sólida plataforma de integración de aplicación a aplicación (A2A) y B2B que conecta los sistemas clave de TEPL. Los sistemas conectados incluyeron el sistema de ejecución de fabricación (MES), gestión de pedidos y cumplimiento de pedidos, gestión de almacenes, mantenimiento, SAP, gestión del ciclo de vida del producto (PLM), gestión de relaciones con proveedores, sistemas logísticos de terceros y más.
A través de las alianzas estratégicas de TCS con IBM, TEPL pudo optimizar las licencias y garantizar una rápida implementación de la plataforma de integración. Paralelamente, se implementó un modelo de gobernanza de integración, que incorporó las mejores prácticas, pautas estandarizadas y roles claramente definidos para garantizar la escalabilidad, la consistencia y la excelencia operativa a largo plazo.
Con el marco de integración NextGen B2B implementado, TEPL ahora opera en una integración segura y de nivel empresarial que conecta sistemas internos, socios, proveedores y proveedores de logística. La plataforma unificada mejora la visibilidad de los datos y admite la colaboración sin fricciones entre las entidades adquiridas, lo que permite que TEPL funcione como una empresa verdaderamente conectada.
Actualmente, la plataforma maneja más de 100 millones de transacciones al año, con volúmenes que crecen exponencialmente a medida que TEPL asimila nuevas plantas, procesos y aplicaciones, demostrando su escalabilidad y robustez en las operaciones del mundo real. La plataforma también ha ayudado a TEPL a alinear la tecnología con las necesidades del negocio, lo que permite una toma de decisiones más rápida y operaciones basadas en insights.
El marco de gobernanza de la integración puede ayudar a TEPL a incorporar futuras adquisiciones de forma rápida y coherente, reduciendo el tiempo de creación de valor y respaldando su estrategia de crecimiento a largo plazo. En general, las eficiencias operativas han mejorado y los procesos se han simplificado a través de las alianzas estratégicas entre TCS e IBM.
Tata Electronics Private Limited (TEPL) es una empresa de campo nuevo del Grupo Tata, establecida en 2020 y con sede en Mumbai, India. La compañía se especializa en fabricación de precisión y ensamblaje y empaque de semiconductores, apoyando a clientes globales de electrónica y alta tecnología. Tata Electronics desempeña un papel fundamental en el avance del ecosistema de fabricación de productos electrónicos de la India y contribuye a la autosuficiencia del país en las tecnologías de semiconductores. Como empresa de rápido crecimiento, combinan infraestructura de vanguardia con prácticas lideradas por la sustentabilidad y una fuerza laboral altamente calificada.
Tata Consultancy Services (TCS) es una organización global de servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con sede en Mumbai, India. Fundada en 1968, TCS forma parte del Grupo Tata y atiende a clientes en más de 150 países. La empresa ofrece una amplia gama de servicios de tecnología e ingeniería, y tienen una profunda experiencia en transformación digital, tecnología en la nube, IA e integración empresarial. Con más de 600 000 empleados e ingresos en 2024 que superan los 29 000 millones de dólares, TCS se encuentra entre las empresas de servicios de TI más grandes y respetadas del mundo.
IBM webMethods Hybrid Integration proporciona automatización impulsada por IA para ayudarle a conectar perfectamente aplicaciones, API, transacciones B2B, eventos y archivos en todo su panorama.
