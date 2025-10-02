Para respaldar su visión de una empresa conectada, TEPL adoptó el marco de integración NextGen B2B, desarrollado por Tata Consultancy Services (TCS), una subsidiaria del grupo Tata, y construido sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Esta infraestructura preparada para el futuro ofrecía la escalabilidad y flexibilidad que TEPL necesitaba para unificar su ecosistema en crecimiento.

Como primer paso, se introdujo en el flujo de trabajo una infraestructura de captura de conocimiento basada en plantillas para documentar y analizar las interfaces existentes, las conexiones de socios y las integraciones de sistemas en todas las entidades adquiridas. Este proceso ayudó a establecer una base estructurada para una integración perfecta.

TCS utilizó IBM webMethods Hybrid Integration para configurar una sólida plataforma de integración de aplicación a aplicación (A2A) y B2B que conecta los sistemas clave de TEPL. Los sistemas conectados incluyeron el sistema de ejecución de fabricación (MES), gestión de pedidos y cumplimiento de pedidos, gestión de almacenes, mantenimiento, SAP, gestión del ciclo de vida del producto (PLM), gestión de relaciones con proveedores, sistemas logísticos de terceros y más.

A través de las alianzas estratégicas de TCS con IBM, TEPL pudo optimizar las licencias y garantizar una rápida implementación de la plataforma de integración. Paralelamente, se implementó un modelo de gobernanza de integración, que incorporó las mejores prácticas, pautas estandarizadas y roles claramente definidos para garantizar la escalabilidad, la consistencia y la excelencia operativa a largo plazo.