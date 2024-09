"La multinube es crítico", afirma Paniagua. "Nuestros clientes deben elegir el lugar correcto para ejecutar sus procesos". Cada plataforma de nube pública en el mercado, explica, ofrece diferentes capacidades y precios. Por lo tanto, Telefónica Tech se está asociando con los principales proveedores de plataformas en la nube del mundo para llevar sus capacidades en la nube a los clientes.

Y lo reúne todo empleando el IBM Cloud Pak Software, que permite a los clientes desarrollar y ejecutar servicios en cualquiera de estas plataformas, y combinarlo todo en una única solución perfecta, incluida la integración con sistemas on premises heredados.

"Pasar de cloud on premises o privada a la nube pública a veces es muy difícil", explica Paniagua. Particularmente para las grandes organizaciones, ya sean compañías corporativas o entidades públicas, la infraestructura de TI existente es muy compleja. Por mucho que una organización quiera aprovechar la nube, también puede tener sistemas on premises que no esté preparada para migrar. Pero los proyectos basados en cloud inevitablemente tendrán que integrarse con esos sistemas heredados. “Tienen que convertir todo paso a paso”, menciona Paniagua. Es por eso que IBM Cloud Pak Software proporciona la base ideal para Cloud Garden.

En concreto, los componentes de desarrollo nativos de la nube en IBM Cloud Pak Software permiten que los nuevos servicios se desarrollen directamente dentro de Cloud Garden, mientras que su plataforma de contenedores Red Hat OpenShift permite la portabilidad entre entornos heredados, de nube privada y de nube pública. Según Paniagua, "es la forma más fácil de convertir aplicaciones o procesos del mundo heredado al nuevo", y de mantener la correspondencia entre ambos entornos.

La portabilidad también permite a los clientes hacer evolucionar de manera flexible sus aplicaciones y procesos a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo, Paniagua explica que los clientes que emplean un servicio de AI pueden tener inicialmente el servicio funcionando en una determinada plataforma en la nube pero ver una forma de mejorarlo, o de reducir costos, en otra cloud. “Normalmente”, dice Paniagua, “esto es difícil. Hay que empezar de cero en la nueva cloud. Es un vendor lock-in (dependencia de proveedores)”. Pero OpenShift cambia el juego. "Resulta muy fácil transferir una aplicación de una cloud a otra, y puedes mantener la misma experiencia de usuario para los desarrolladores", dice Paniagua.

Además, la plataforma OpenShift, que se basa en el software de código abierto Kubernetes, ofrece beneficios con respecto a intentar gestionar el contenedor empleando solo Kubernetes, según Paniagua. "En el mercado es fácil encontrar diferentes actores que puedan ofrecer el Kubernetes Service. Pero Kubernetes es solo una pieza. Lo más probable es que sea necesarios superponer muchas características y herramientas en torno a Kubernetes para llegar a la producción. Con el software Cloud Pak y OpenShift, se incorporan más capacidades para facilitarlo”.

En el futuro, Telefónica Tech está interesada en las capacidades de gestión multinube de IBM Cloud Pak para unificar y automatizar la gestión de contenedores en múltiples clouds.