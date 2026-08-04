Un nuevo estilo de desarrollo que prioriza la IA promovido por un pequeño equipo con Bob

Como uno de los primeros usuarios en adoptar IBM Bob a través del comercio electrónico, TechMind es pionero en nuevos enfoques para el desarrollo de productos utilizando agentes de IA.
Los avances en la IA generativa están haciendo posible que incluso los propietarios únicos y los equipos pequeños asuman el desarrollo avanzado y la automatización empresarial. Al mismo tiempo, a medida que la gama de herramientas de IA se expande rápidamente, muchas empresas y desarrolladores están teniendo dificultades con la pregunta de qué IA usar y cuál es la mejor manera de integrarla en su trabajo.
En las organizaciones dirigidas por equipos pequeños, es común que cada persona asuma múltiples roles. Como resultado, la pregunta clave cada vez es no solo cómo mejorar la eficiencia, sino si un enfoque centrado en la IA puede transformar la manera en que se realiza el trabajo en sí.
TechMind Co., Ltd. también había estado explorando cómo la IA podría utilizarse no como una “herramienta que responda preguntas”, sino como un “socio en el proceso de desarrollo”, ya que lleva a cabo iniciativas relacionadas con el IoT y organiza seminarios.
La seguridad y la gobernanza también fueron consideraciones importantes al usar la IA generativa empresarial. La comodidad por sí sola no era suficiente; si la tecnología podía utilizarse de forma segura y confiable a largo plazo también tuvo un gran impacto en la decisión de adoptarla.
Para TechMind, poder comenzar a usar IBM Bob de forma rápida, exactamente cuando se necesitaba, era otro requisito importante. En lugar de pasar por un representante de ventas como en un proceso de compra tradicional, la capacidad de comenzar de inmediato era esencial para una empresa que le da importancia a la velocidad.
Shintaroh Shibuya, director representante de TechMind, había estado siguiendo IBM® Bob desde su etapa de acceso temprano. Dado que las compras por comercio electrónico (EC) ya son comunes para productos de otras empresas, esperaba que IBM Bob finalmente también estuviera disponible a través del comercio electrónico.
Tan pronto como IBM Bob estuvo disponible para su compra a través del comercio electrónico, TechMind lo ordenó el primer día de lanzamiento. La empresa valoró mucho la experiencia de compra de autoservicio, lo que le permitió adoptar la solución en el momento exacto en que se necesitaba sin pasar por un representante de ventas.
“El comercio electrónico hace que los productos sean inmediatamente accesibles para las personas que los quieren. Por eso pedí a Bob el primer día”, dice Shibuya. Reflexionando sobre el proceso de compra, agrega: “Pude realizar la compra sin problemas con una tarjeta de crédito estándar. También aprecié no tener que registrar una tarjeta de crédito para la prueba”.
TechMind también profundizó su compromiso con IBM a través de eventos organizados por IBM, como “TechXchange”, donde los usuarios comparten casos de uso de la tecnología de IBM y los últimos insights técnicos. Esto ha generado oportunidades para hablar en eventos relacionados con IBM Bob. La exposición a los insights y casos de uso de otros usuarios que pasan del desarrollo centrado en el ser humano al diseño centrado en IBM Bob (agente de IA) ha ampliado aún más las formas en que TechMind utiliza IBM Bob.
La confianza en la gobernanza y la seguridad de IBM también respalda el uso continuo de la tecnología por parte de TechMind, particularmente cuando se trata de si la IA se puede usar de manera segura para los negocios. Porque es IBM, lo usamos con la confianza de que se está cuidando la seguridad”, señala Shibuya.
Mediante el uso de IBM Bob, TechMind está comenzando a establecer una nueva forma de trabajar en la que la IA se integra en las operaciones no solo como una herramienta de soporte, sino como un “socio de desarrollo”. La investigación de sensores y la preparación de prototipos que antes tomaban una semana se han reducido a solo 30 minutos, mientras que el tiempo total de trabajo se ha reducido a una vigésima parte. El tiempo que esto libera está ayudando a impulsar la experimentación con nuevas ideas.
Hoy en día, TechMind está mejorando la calidad del código y la precisión de los resultados al hacer que múltiples agentes de IA se revisen entre sí a lo largo del proceso de desarrollo. Al mantener la IA funcionando continuamente, incluso un equipo pequeño puede acelerar el desarrollo y hacer que la verificación sea más eficiente.
TechMind también comenzó a rediseñar la división de roles para los procesos de revisión y evaluación que antes se gestionaban manualmente, incorporando la IA al flujo de trabajo desde el principio. En lugar de limitar a buscar una mayor eficiencia, la empresa está explorando un estilo de desarrollo que permite incluso a un equipo pequeño crear valor de forma continua definiendo claramente “en qué deberían pensar las personas” y “qué debería dejarse en manos de la IA”.
TechMind también continúa perfeccionando la forma en que diseña instrucciones para la IA y prepara documentos de definición a través de eventos y actividades comunitarias. Su estilo de desarrollo está comenzando a cambiar de simplemente “usar” la IA a trabajar con la premisa de “colaborar con la IA”.
“No creo que IBM Bob se limite a aplicaciones empresariales. También es muy eficaz para propietarios únicos y equipos de desarrollo ágil pequeños y altamente calificados. IBM Bob también es una buena opción para proyectos de IoT edge que implican dependencias entre hardware y software. Espero que su precisión mejore aún más en el futuro”, comenta Shibuya, quien ya está buscando expandir su uso en proyectos de IoT edge. A medida que TechMind continúa experimentando con el desarrollo de productos y el diseño empresarial centrados en la IA, está demostrando nuevas formas para que las pequeñas organizaciones pongan a trabajar la IA.
TechMind Co., Ltd. apoya a los clientes como un socio de confianza bajo su misión de “energizar a las empresas al agregar el poder de la Tecnología”. Desde apoyar el lanzamiento de nuevas soluciones y ampliar los canales de ventas hasta la consultoría sobre transformación del negocio y crecimiento, TechMind trabaja junto a sus clientes hasta que se logran resultados. La empresa también participa activamente en la verificación de tecnología, la redacción de artículos y seminarios utilizando los últimos LLM, Raspberry Pi y dispositivos edge.
Se puede acceder a IBM Bob a través del comercio electrónico y ponerlo en uso el mismo día para todos, desde propietarios únicos hasta equipos pequeños y altamente calificados. Comience con una prueba gratuita y experimente una nueva forma de desarrollar en colaboración con la IA.
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