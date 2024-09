Tata Consultancy Services Ltd

Video de asociado de negocios de IBM: Akhil Hada de Tata Consultancy Services (TCS) analiza cómo las empresas actuales deben aprovechar las soluciones basadas en la nube para seguir siendo competitivas, y cómo TCS utiliza IBM® API Connect (anteriormente, API Management) para ayudar a ofrecer soluciones de nube híbrida.

Historia de desafío empresarial Las empresas de hoy necesitan y esperan adquirir nuevas capacidades, desplegarlas en el mercado y ampliarlas según sea necesario, con más rapidez y facilidad que nunca, explica Akhil Hada, responsable tecnológico global de plataforma de aplicaciones y gestión de API en Tata Consultancy Services. Según Hada, la nube es el camino a seguir, pero muchas organizaciones siguen necesitando mantener algunos sistemas y datos on premises.

Transformación TCS utiliza el software IBM® API Management (ahora API Connect) para ayudar a las empresas a integrar de forma segura y eficiente los sistemas on premises y basados en la nube.

Hay muchos servicios que solo están disponibles en la nube, como los servicios cognitivos y los servicios de Watson; no están disponibles on premises. Entonces, si alguien quiere aprovechar este servicio, no tiene más opción que pasar a la nube; de lo contrario, su nombre queda fuera de la competencia porque no está aprovechando lo último en el mercado. Akhil Hada Líder de tecnología global: plataforma de aplicaciones y gestión de API Tata Consultancy Services

Beneficios Al adoptar un enfoque de nube híbrida, las empresas pueden lograr lo mejor de ambos mundos: mantener un control total on premises de ciertos sistemas, aplicaciones y datos; y aprovechar la eficiencia y el potencial de innovación de la nube.