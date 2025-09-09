Target Group aumenta el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad con la plataforma IBM Power
Target Group es un proveedor líder de externalización de procesos empresariales (BPO) que atiende a clientes de servicios financieros, gobierno, seguros y otros sectores. A medida que la base de clientes de la empresa crecía y las cargas de trabajo se intensificaban, su infraestructura de TI existente empezó a mostrar signos de tensión. Los sistemas tenían dificultades para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, lo que aumentaba el riesgo de tiempos de inactividad, ralentización del procesamiento y posibles vulnerabilidades de seguridad.
Para una empresa cuya reputación depende de ofrecer servicios seguros y siempre activos, este problema planteaba una amenaza grave. Target Group necesitaba una infraestructura moderna y escalable que pudiera manejar la creciente demanda, garantizar una alta disponibilidad y cumplir con estrictos requisitos de seguridad, todo sin interrumpir las operaciones en curso.
Para modernizar su infraestructura, Target Group se asoció con Recarta IT, un IBM® Business Partner, para implementar la plataforma IBM Power10 en una nube privada. La solución, IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, potenció el escalamiento dinámico basado en las demandas de carga de trabajo en tiempo real. También incluyó almacenamiento IBM® FlashSystem7300 en clúster e IBM® SAN Volume Controller para ayudar a garantizar una alta disponibilidad y una administración de datos transparente.
La migración se planeó meticulosamente para minimizar las interrupciones y los resultados fueron inmediatos: el nuevo entorno rindió casi el triple que los sistemas anteriores y redujo los tiempos de procesamiento por lotes en un 40 %. Con redundancia integrada, un arranque seguro y cifrado, la solución proporcionó la resiliencia y la seguridad que Target Group necesitaba para respaldar con confianza sus cargas de trabajo de misión crítica.
Con su infraestructura actualizada, Target Group ahora opera con un rendimiento, tiempo de actividad y seguridad significativamente mejorados. Disponibilidad "seis nueves" de la plataforma IBM Power: 99.9999 % de tiempo de actividad1: ayuda a garantizar la prestación ininterrumpida de servicios, lo cual es esencial para los clientes que dependen de operaciones continuas.
Como resultado, Target Group ha:
“Trabajar con Target en este proyecto crítico para el negocio demostró la solidez de nuestra asociación con Target. Estamos encantados de haber entregado este proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con una interrupción mínima para el negocio”. – Phil Hyams, director de ventas globales, Recarta IT
Tras el exitoso despliegue de la plataforma IBM Power10, Target Group ha lanzado 3 nuevas iniciativas de prueba de concepto (POC) con IBM. Estas iniciativas tienen como objetivo aprovechar el impulso de la transformación inicial, explorando nuevas oportunidades para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la prestación de servicios. La colaboración refleja la confianza de Target Group en IBM como socio de innovación a largo plazo.
Target Group , una empresa de Tech Mahindra, es un especialista en BPO y transformación digital con sede en el Reino Unido que presta servicios a más de 30 importantes empresas de servicios financieros y organizaciones del sector público. Target Group gestiona 17 000 millones de libras esterlinas en activos y servicios, y 19 millones de cuentas de clientes. Con más de 45 años de experiencia, la empresa ofrece soluciones reguladas por la Financial Conduct Authority (FCA) que agilizan las operaciones y elevan la experiencia del cliente.
Recarta IT es un galardonado asociado de negocios de IBM especializado en el diseño, despliegue y gestión de entornos empresariales de servidores y almacenamiento. Con una base global de clientes que abarca más de 300 organizaciones de servicios financieros, fabricación, sector público y comercio minorista, Recarta IT ofrece soluciones de infraestructura críticas para el negocio con un enfoque en la resiliencia, el cumplimiento y el rendimiento. La empresa es reconocida por su profunda experiencia en nubes híbridas y cargas de trabajo de IA, apoyando a clientes que operan en una variedad de entornos regulatorios y geográficos.
