Transformar la subcontratación obsoleta en un beneficio de vanguardia

Target Group aumenta el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad con la plataforma IBM Power

 

La infraestructura existente está sometida a la creciente demanda de los clientes

Target Group es un proveedor líder de externalización de procesos empresariales (BPO) que atiende a clientes de servicios financieros, gobierno, seguros y otros sectores. A medida que la base de clientes de la empresa crecía y las cargas de trabajo se intensificaban, su infraestructura de TI existente empezó a mostrar signos de tensión. Los sistemas tenían dificultades para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, lo que aumentaba el riesgo de tiempos de inactividad, ralentización del procesamiento y posibles vulnerabilidades de seguridad.

Para una empresa cuya reputación depende de ofrecer servicios seguros y siempre activos, este problema planteaba una amenaza grave. Target Group necesitaba una infraestructura moderna y escalable que pudiera manejar la creciente demanda, garantizar una alta disponibilidad y cumplir con estrictos requisitos de seguridad, todo sin interrumpir las operaciones en curso.
Nuestra decisión de implementar la plataforma IBM® Power10 ha sido transformadora para nuestro negocio. La alta disponibilidad, resiliencia y seguridad que proporcionan estos sistemas son cruciales para los resultados de los clientes de nuestros clientes. Ahora podemos asegurar con confianza a nuestros clientes que sus cargas de trabajo están en buenas manos, lo que les permite enfocarse en sus actividades principales.
Scott Hill Director de tecnología Target Group
Cómo la transformación de la nube privada impulsa la agilidad y la resiliencia

Para modernizar su infraestructura, Target Group se asoció con Recarta IT, un IBM® Business Partner, para implementar la plataforma IBM Power10  en una nube privada. La solución, IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, potenció el escalamiento dinámico basado en las demandas de carga de trabajo en tiempo real. También incluyó almacenamiento IBM® FlashSystem7300 en clúster e IBM® SAN Volume Controller para ayudar a garantizar una alta disponibilidad y una administración de datos transparente.

La migración se planeó meticulosamente para minimizar las interrupciones y los resultados fueron inmediatos: el nuevo entorno rindió casi el triple que los sistemas anteriores y redujo los tiempos de procesamiento por lotes en un 40 %. Con redundancia integrada, un arranque seguro y cifrado, la solución proporcionó la resiliencia y la seguridad que Target Group necesitaba para respaldar con confianza sus cargas de trabajo de misión crítica.
Trabajar con Target en este proyecto crítico para la empresa demostró la solidez de nuestra asociación con Target. Estamos encantados de haber entregado este proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con una interrupción mínima para el negocio.
Phil Hyams Director de ventas globales Recarta IT
Infraestructura confiable. Elevada satisfacción del cliente. Seguridad sin concesiones.

Con su infraestructura actualizada, Target Group ahora opera con un rendimiento, tiempo de actividad y seguridad significativamente mejorados. Disponibilidad "seis nueves" de la plataforma IBM Power: 99.9999 % de tiempo de actividad1: ayuda a garantizar la prestación ininterrumpida de servicios, lo cual es esencial para los clientes que dependen de operaciones continuas.

Como resultado, Target Group ha:

  • Mayor satisfacción del cliente a través de una disponibilidad constante de la carga de trabajo
  • Ofertas de servicio ampliadas e incorporación de nuevos clientes con confianza
  • Mitigación de amenazas del 100 % con características de seguridad avanzadas
  • Reducción de los tiempos de procesamiento por lotes en un 40 %
  • El rendimiento general del sistema casi se triplicó

“Trabajar con Target en este proyecto crítico para el negocio demostró la solidez de nuestra asociación con Target. Estamos encantados de haber entregado este proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y con una interrupción mínima para el negocio”. – Phil Hyams, director de ventas globales, Recarta IT

Tras el exitoso despliegue de la plataforma IBM Power10, Target Group ha lanzado 3 nuevas iniciativas de prueba de concepto (POC) con IBM. Estas iniciativas tienen como objetivo aprovechar el impulso de la transformación inicial, explorando nuevas oportunidades para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la prestación de servicios. La colaboración refleja la confianza de Target Group en IBM como socio de innovación a largo plazo.
Acerca de Target Group

Target Group , una empresa de Tech Mahindra, es un especialista en BPO y transformación digital con sede en el Reino Unido que presta servicios a más de 30 importantes empresas de servicios financieros y organizaciones del sector público. Target Group gestiona 17 000 millones de libras esterlinas en activos y servicios, y 19 millones de cuentas de clientes. Con más de 45 años de experiencia, la empresa ofrece soluciones reguladas por la Financial Conduct Authority (FCA) que agilizan las operaciones y elevan la experiencia del cliente.
Acerca de Recarta IT

Recarta IT  es un galardonado asociado de negocios de IBM especializado en el diseño, despliegue y gestión de entornos empresariales de servidores y almacenamiento. Con una base global de clientes que abarca más de 300 organizaciones de servicios financieros, fabricación, sector público y comercio minorista, Recarta IT ofrece soluciones de infraestructura críticas para el negocio con un enfoque en la resiliencia, el cumplimiento y el rendimiento. La empresa es reconocida por su profunda experiencia en nubes híbridas y cargas de trabajo de IA, apoyando a clientes que operan en una variedad de entornos regulatorios y geográficos.

 Componentes de la solución IBM Power IBM FlashSystem IBM SAN Volume Controller IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity
