Target Group es un proveedor líder de externalización de procesos empresariales (BPO) que atiende a clientes de servicios financieros, gobierno, seguros y otros sectores. A medida que la base de clientes de la empresa crecía y las cargas de trabajo se intensificaban, su infraestructura de TI existente empezó a mostrar signos de tensión. Los sistemas tenían dificultades para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, lo que aumentaba el riesgo de tiempos de inactividad, ralentización del procesamiento y posibles vulnerabilidades de seguridad.

Para una empresa cuya reputación depende de ofrecer servicios seguros y siempre activos, este problema planteaba una amenaza grave. Target Group necesitaba una infraestructura moderna y escalable que pudiera manejar la creciente demanda, garantizar una alta disponibilidad y cumplir con estrictos requisitos de seguridad, todo sin interrumpir las operaciones en curso.