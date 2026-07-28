Acelerar la transformación impulsada por IA con confianza

Taiwan Business Bank moderniza las Operaciones, fortalece la resiliencia y establece una Gobernanza de la IA confiable.
Durante más de un siglo, Taiwan Business Bank (TBB) ha ayudado a impulsar la economía de Taiwán prestando servicios a pequeñas y medianas empresas. Pero a medida que evolucionaron las expectativas de los clientes y se aceleró la adopción de la banca digital, el banco se enfrentó a un desafío creciente: ¿cómo puede una institución financiera innovar más rápido mientras mantiene la estabilidad, la seguridad y el cumplimiento requeridos en una industria altamente regulada?
La presión se intensificó durante la pandemia, ya que los clientes activos crecieron significativamente, los volúmenes de transacciones aumentaron en más del 50 % y la actividad de pagos móviles se disparó. Al mismo tiempo, los reguladores introdujeron nuevos requisitos en torno a la resiliencia operativa, la preparación para la nube y la gobernanza de la IA. Para mantener al día, TBB necesitaba modernizar los sistemas bancarios críticos, mejorar el acceso a los insights de los clientes, fortalecer las capacidades de recuperación ante desastres mientras construía una base de confianza para la adopción responsable de la IA. Sin transformación, el banco corría el riesgo de ralentizar la innovación, aumentar la complejidad operativa y limitar su capacidad para ofrecer experiencias digitales fluidas a los clientes.
Taiwan Business Bank se asoció con IBM para modernizar su base de banca digital y crear un marco escalable para la innovación futura. Basándose en una relación de larga data, el banco aprovechó las tecnologías y la experiencia de IBM para mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la resiliencia y apoyar la adopción de IA responsable.
La transformación incluyó la modernización de la infraestructura bancaria central, lo que permitió la sincronización en tiempo real de datos críticos en todas las plataformas y mejoró significativamente el acceso a la información del cliente. TBB también desplegó capacidades de respaldo basadas en la nube de IBM para fortalecer la recuperación ante desastres y cumplir con los requisitos regulatorios de resiliencia operativa.
A medida que se aceleraba la adopción de la IA, el banco estableció un marco de gobernanza de la IA en toda la empresa para ayudar a escalar la IA de forma responsable en toda la organización. Con IBM watsonx.ai, watsonx.data y watsonx.governance, el banco fortaleció el ciclo de vida de la IA, desde la preparación de datos confiables y el desarrollo de modelos de IA hasta la gobernanza, el cumplimiento de normas y la supervisión. Este acceso mejorado a datos confiables de clientes creó una base más sólida para una toma de decisiones más rápida, un servicio más receptivo y futuros casos de uso de IA gobernados por la infraestructura de IA de toda la empresa del banco. A lo largo de la implementación, Experto de IBM Expert Labs trabajó en estrecha colaboración con los equipos de TBB para validar casos de uso, implementar controles de gobernanza y respaldar la adopción exitosa de la plataforma.
Para apoyar la innovación a largo plazo, el banco también adoptó la infraestructura/marco ESSO y ACP de IBM, proporcionando un acceso previsible a software, experiencia técnica y tecnologías emergentes, a la vez que simplifica la planeación de adquisiciones y operativas.
Con IBM, Taiwan Business Bank ha transformado su capacidad de innovar mientras mantiene la estabilidad y el cumplimiento que se espera de una institución financiera líder. El acceso a los datos de contribución del cliente que antes requerían un día completo ahora se puede completar en segundos, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una atención al cliente más receptiva.
El banco fortaleció la resiliencia operativa en todos sus canales digitales, logrando cero interrupciones previstas en los sistemas bancarios centrales, la banca por Internet, la banca móvil y los servicios de cajeros automáticos a lo largo de 2025. La preparación regulatoria también mejoró gracias a capacidades basadas en la nube que mejoraron la recuperación ante desastres y la continuidad de negocio.
Las mejoras de procesos habilitadas por IA han proporcionado eficiencias mensurables en toda la organización. Los tiempos de procesamiento de comentarios de préstamos para el servicio Disfrutar de préstamos electrónicos se redujeron en un 40 %, la apertura de cuentas digitales ahora se puede completar en tan solo seis minutos y la creación de contenido de marketing se comprimió de dos a cuatro horas a menos de un minuto.
Hoy en día, TBB ha establecido una base digital y de IA escalable que ayuda a la organización a innovar más rápido, fortalecer la gobernanza y ofrecer experiencias mejoradas para los clientes, manteniendo la confianza, la resiliencia y la confianza normativa. A medida que el banco continúa su proceso de transformación, IBM sigue siendo un socio tecnológico estratégico, que respalda el crecimiento futuro a través de una infraestructura resiliente, la gobernanza de la IA y la innovación continua.
Taiwan Business Bank (TBB) es una institución financiera líder con sede en Taiwán, fundada en 1915. Ha servido a pequeñas y medianas empresas durante más de un siglo, ampliando sus servicios a consumidores y empresas de todo Taiwán. TBB ofrece una amplia gama de servicios bancarios, crediticios, de pagos y financieros, ayudando a los clientes a lograr el crecimiento a través de soluciones financieras confiables e innovación digital.
© Copyright IBM Corporation. Julio de 2026.
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Los ejemplos de clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.