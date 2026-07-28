Acelerar la transformación impulsada por IA con confianza

Taiwan Business Bank se asoció con IBM para modernizar su base de banca digital y crear un marco escalable para la innovación futura. Basándose en una relación de larga data, el banco aprovechó las tecnologías y la experiencia de IBM para mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la resiliencia y apoyar la adopción de IA responsable.

La transformación incluyó la modernización de la infraestructura bancaria central, lo que permitió la sincronización en tiempo real de datos críticos en todas las plataformas y mejoró significativamente el acceso a la información del cliente. TBB también desplegó capacidades de respaldo basadas en la nube de IBM para fortalecer la recuperación ante desastres y cumplir con los requisitos regulatorios de resiliencia operativa.

A medida que se aceleraba la adopción de la IA, el banco estableció un marco de gobernanza de la IA en toda la empresa para ayudar a escalar la IA de forma responsable en toda la organización. Con IBM watsonx.ai, watsonx.data y watsonx.governance, el banco fortaleció el ciclo de vida de la IA, desde la preparación de datos confiables y el desarrollo de modelos de IA hasta la gobernanza, el cumplimiento de normas y la supervisión. Este acceso mejorado a datos confiables de clientes creó una base más sólida para una toma de decisiones más rápida, un servicio más receptivo y futuros casos de uso de IA gobernados por la infraestructura de IA de toda la empresa del banco. A lo largo de la implementación, Experto de IBM Expert Labs trabajó en estrecha colaboración con los equipos de TBB para validar casos de uso, implementar controles de gobernanza y respaldar la adopción exitosa de la plataforma.

Para apoyar la innovación a largo plazo, el banco también adoptó la infraestructura/marco ESSO y ACP de IBM, proporcionando un acceso previsible a software, experiencia técnica y tecnologías emergentes, a la vez que simplifica la planeación de adquisiciones y operativas.