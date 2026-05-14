Impulsar decisiones de producción más rápidas y conscientes de los riesgos.

A medida que se expanden las escalas de fabricación y los sistemas digitales, las empresas confían cada vez más en plataformas como los sistemas de ejecución de fabricación (MES), la planificación de recursos empresariales (ERP) y las herramientas avanzadas de planificación y programación (APS) para gestionar las operaciones. Pero, ¿qué sucede cuando estos sistemas no funcionan juntos?

En Suzhou Universal, la creciente complejidad creó importantes desafíos operativos. Los datos estaban dispersos en todos los sistemas, el análisis de calidad dependía en gran medida del esfuerzo manual y los ajustes de programación eran lentos y propensos a errores. Las consultas simples entre sistemas podían tardar hasta 30 minutos, mientras que los problemas de producción eran difíciles de identificar en tiempo real.

Al carecer de una capa de datos unificada y contar con una automatización limitada, la toma de decisiones no lograba seguir el ritmo de las necesidades de producción. Sin cambios, la organización corría el riesgo de ineficiencias, brechas de calidad e incapacidad para responder rápidamente a las demandas dinámicas de producción.