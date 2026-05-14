Impulsar decisiones de producción más rápidas y conscientes de los riesgos.

La IA agéntica y la orquestación unifican los datos y la programación para operaciones de fabricación más inteligentes
A medida que se expanden las escalas de fabricación y los sistemas digitales, las empresas confían cada vez más en plataformas como los sistemas de ejecución de fabricación (MES), la planificación de recursos empresariales (ERP) y las herramientas avanzadas de planificación y programación (APS) para gestionar las operaciones. Pero, ¿qué sucede cuando estos sistemas no funcionan juntos?
En Suzhou Universal, la creciente complejidad creó importantes desafíos operativos. Los datos estaban dispersos en todos los sistemas, el análisis de calidad dependía en gran medida del esfuerzo manual y los ajustes de programación eran lentos y propensos a errores. Las consultas simples entre sistemas podían tardar hasta 30 minutos, mientras que los problemas de producción eran difíciles de identificar en tiempo real.
Al carecer de una capa de datos unificada y contar con una automatización limitada, la toma de decisiones no lograba seguir el ritmo de las necesidades de producción. Sin cambios, la organización corría el riesgo de ineficiencias, brechas de calidad e incapacidad para responder rápidamente a las demandas dinámicas de producción.
Para abordar estos desafíos, Suzhou Universal se asoció con X-POWER para implementar una plataforma de IA agéntica basada en IBM® watsonx Orchestrate. El objetivo no era solo desplegar agentes de IA, sino orquestar datos, flujos de trabajo y sistemas, lo que permite una toma de decisiones inteligente y coordinada en todas las operaciones de producción.
La plataforma integra los sistemas empresariales centrales, incluidos MES, ERP, APS y sistemas de calidad, en una base de datos unificada. Gracias a la interacción mediante lenguaje natural, los usuarios pueden acceder a insights, analizar la calidad de la producción y gestionar la programación perfectamente, sin necesidad de cambiar de sistema.
La clave de la solución es la orquestación. Al coordinar los datos entre sistemas y permitir que los agentes trabajen con un contexto compartido, la plataforma garantiza resultados más precisos, coherentes y escalables. Este enfoque permite a las empresas ir más allá de la automatización aislada hacia una inteligencia conectada en toda la empresa.
Se implementaron dos escenarios clave para generar valor inmediato:
Mediante la orquestación de datos, agentes y flujos de trabajo, Suzhou Universal transformó procesos fragmentados en un sistema de producción unificado e inteligente.
Con la plataforma de IA agéntica, Suzhou Universal mejoró significativamente la eficiencia operativa y la velocidad de toma de decisiones. Las consultas entre sistemas que antes tardaban hasta 30 minutos ahora se completan en segundos, mientras que el análisis automatizado reduce el tiempo de procesamiento de 30 minutos a menos de un minuto.
El agente Intelligent Quality Inquiry permite una identificación más rápida de los problemas de producción, mejorando la precisión de la causa principal en un 60 % y permite a los equipos responder de forma proactiva. Al mismo tiempo, el agente de programación de producción mejora la agilidad, lo que aumenta la eficiencia de la programación en más del 30 % y reduce los errores manuales en un 70 % a través de flujos de trabajo de validación integrados.
Al eliminar los silos de datos y facilitar la obtención de insights en tiempo real, Suzhou Universal ahora puede operar con mayor rapidez, precisión y confianza. La plataforma proporciona una base escalable para la innovación futura, respaldando el avance continuo en la fabricación inteligente basada en datos.
Suzhou Universal es una empresa de fabricación con sede en China especializada en la producción de cadenas industriales y componentes de precisión. Con sede en Suzhou, atiende a clientes globales de los sectores automotriz e industrial, ofreciendo soluciones de fabricación escalables y de alta calidad respaldadas por sistemas avanzados de producción y calidad.
X-POWER (Suzhou) Tecnología Co., Ltd., fundada en 2018 y con sede en Suzhou (China), desarrolla software de fabricación inteligente y soluciones digitales integradas. Con el respaldo de Suzhou Global Technology, presta servicios a pequeños y medianos fabricantes, ayudándoles a mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.