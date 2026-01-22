La API impulsada por IA mejora la velocidad, precisión y cumplimiento para el Comité Estatal de Aduanas de Uzbekistán
A medida que el comercio mundial se acelera y se diversifica, las autoridades aduaneras buscan modernizar y evolucionar sus procesos. Cuando los empleados del Comité de Aduanas de Uzbekistán se enfrentaron a un volumen cada vez mayor de declaraciones, incluidas descripciones textuales complejas de mercancías, que requerían una larga interpretación y aumentaban el riesgo de error humano, el Comité reconoció la necesidad de modernizar sus procedimientos tradicionales de procesamiento de declaraciones, que requieren mucho trabajo.
De acuerdo con las prioridades nacionales de modernización definidas en los decretos presidenciales, el Comité se fijó la tarea de introducir soluciones inteligentes y automatizadas en la administración aduanera. Si bien los procesos existentes eran funcionales, había un potencial significativo de mejora en la eficiencia, precisión y calidad de la identificación de riesgos.
Bajo la dirección del presidente del Comité de Aduanas, A. Yu. Mavlonov, los especialistas del Comité se esforzaron por crear un sistema inteligente capaz de clasificar con precisión los productos, liberando así a los empleados del trabajo rutinario y permitiéndoles centrarse en tareas más complejas.
La implementación de tales soluciones abrió nuevas posibilidades para el análisis de datos y mejoró la preparación del sistema para los desafíos futuros del comercio global.
Con el apoyo del más alto nivel de autoridad, el equipo se propuso implementar una transformación a gran escala.
Para lograr sus objetivos de modernización, el Comité de Aduanas de Uzbekistán unió fuerzas con equipos especializados de IBM Expert Labs e IBM Client Engineering. Juntos, aplicaron la metodología IBM Enterprise Design Thinking para analizar los casos de uso de IA.
Con el estudio de IA IBM watsonx.ai, los equipos desarrollaron conjuntamente un MVP con tecnologías avanzadas de IA generativa y machine learning. Para garantizar un acceso y análisis eficientes de datos, la solución integra el almacén de datos IBM® watsonx.data, escalando las cargas de trabajo de IA en fuentes de datos distribuidas con una relación óptima entre rendimiento y costo.
La solución se basa en una potente API que utiliza el modelo de lenguaje grande Llama 3.3 para extraer datos estructurados de campos de texto y clasificar con precisión los productos. Esta capacidad ayuda a automatizar las operaciones manuales, lo que garantiza un procesamiento más rápido, preciso y coherente de las declaraciones.
La solución se integra fácilmente en la infraestructura aduanera existente y totalmente digital y tiene una interfaz fácil de usar, lo que facilita una amplia adopción entre los empleados. Al incorporar escalabilidad en el MVP, la solución tiene la base para futuros casos de uso de la IA.
Desde el desarrollo hasta la implementación, el equipo de IBM brindó soporte práctico, garantizando que la solución cumpliera no solo con los requisitos técnicos, sino también con los objetivos operativos, sentando las bases para un sistema de administración de aduanas más inteligente y flexible en Uzbekistán.
En el futuro, IBM planea ampliar la cooperación tecnológica con el Comité de Aduanas, compartiendo experiencia internacional en la aplicación de IA y explorando tecnologías avanzadas en el campo del control y despacho de aduanas, así como mejorando continuamente las soluciones para aumentar la eficiencia.
El nuevo sistema de despacho de aduanas impulsado por IA tiene un procesamiento de declaraciones completamente automatizado, lo que reduce el tiempo de procesamiento anterior de 2 a 3 horas a solo unos segundos. Solo en 2024, se completaron más de 80 000 declaraciones por un valor de 5 mil millones de dólares sin la participación de los empleados.
Ya existen módulos inteligentes para la clasificación predictiva y el cálculo de los costos de transporte en la operación industrial. Este proyecto piloto ha sentado las bases para una mayor integración de la IA mediante el uso de LLM y el procesamiento de datos en la nube.
El Comité obtuvo ganancias significativas, que incluyen:
Más allá de los beneficios operativos, la colaboración entre el Comité e IBM se convirtió en un ejemplo nacional de innovación del sector público utilizando IA y tecnologías escalables. El éxito de este proyecto fortalece el compromiso de Uzbekistán con la transformación digital y sienta las bases para una adopción más amplia de la IA en todos los servicios públicos.
El Comité de Aduanas de la República de Uzbekistán es un organismo de gobierno responsable de regular y controlar las actividades aduaneras en todo el país. El Comité está ubicado en Tashkent y desempeña un papel clave para facilitar el comercio internacional, y garantizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento aduanero para empresas y particulares.
En los últimos años, el Comité de Aduanas ha priorizado la digitalización de los procesos de control y despacho aduanero. Gracias a las iniciativas implementadas en los últimos tres años, el Comité ocupa el primer lugar entre las agencias de gobierno en madurez digital en la industria.
Descubra cómo watsonx.ai ayuda a las organizaciones a crear, desplegar y escalar soluciones de IA con confianza impulsando la eficiencia, la precisión y la innovación en todas las operaciones críticas.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logotipo de IBM, watsonx.ai y watsonx.data son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.