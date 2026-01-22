A medida que el comercio mundial se acelera y se diversifica, las autoridades aduaneras buscan modernizar y evolucionar sus procesos. Cuando los empleados del Comité de Aduanas de Uzbekistán se enfrentaron a un volumen cada vez mayor de declaraciones, incluidas descripciones textuales complejas de mercancías, que requerían una larga interpretación y aumentaban el riesgo de error humano, el Comité reconoció la necesidad de modernizar sus procedimientos tradicionales de procesamiento de declaraciones, que requieren mucho trabajo.

De acuerdo con las prioridades nacionales de modernización definidas en los decretos presidenciales, el Comité se fijó la tarea de introducir soluciones inteligentes y automatizadas en la administración aduanera. Si bien los procesos existentes eran funcionales, había un potencial significativo de mejora en la eficiencia, precisión y calidad de la identificación de riesgos.

Bajo la dirección del presidente del Comité de Aduanas, A. Yu. Mavlonov, los especialistas del Comité se esforzaron por crear un sistema inteligente capaz de clasificar con precisión los productos, liberando así a los empleados del trabajo rutinario y permitiéndoles centrarse en tareas más complejas.

La implementación de tales soluciones abrió nuevas posibilidades para el análisis de datos y mejoró la preparación del sistema para los desafíos futuros del comercio global.

Con el apoyo del más alto nivel de autoridad, el equipo se propuso implementar una transformación a gran escala.