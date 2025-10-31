En toda la industria ferroviaria, los pasajeros dependen cada vez más de los servicios en línea para planear viajes y reservar boletos. Srbijavoz, la empresa ferroviaria nacional de pasajeros de Serbia, desarrolló un sistema interno de emisión de boletos a medida para que viajar sea más conveniente que nunca. A través del sitio web o la aplicación móvil de Srbijavoz, los clientes pueden comprar boletos de tren para rutas nacionales e internacionales y recibir actualizaciones de viajes en tiempo real.

Para habilitar esta gama de funcionalidades, el sistema cuenta con el respaldo de una red grande y compleja de servidores y bases de datos. A medida que la infraestructura ferroviaria en Serbia se expande y se abren nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, Srbijavoz ha visto un aumento en el número de clientes, de 2.6 millones a más de 7 millones en solo dos años. Este rápido crecimiento ejerció una presión extrema sobre el sistema de emisión de boletos, lo que generaba un tiempo de inactividad prolongado y podría causar la insatisfacción del cliente.

“Nuestro sistema de venta de boletos debe funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque cuando no vendemos boletos, perdemos ingresos”, afirma Zoran Stevanovic, gerente de proyectos de TI en Srbijavoz. Stevanovic explica los inconvenientes de su sistema anterior: “De manera regular experimentábamos hasta cinco horas de tiempo de inactividad en la producción. Con un sistema tan grande y dinámico, mi equipo tuvo que pasar horas buscando la raíz del problema antes de poder empezar a trabajar en una solución”.

Srbijavoz buscó una solución de monitoreo de aplicaciones que ayudara al equipo de TI a identificar el origen de los problemas más rápido, a fin de mantener el sistema de boletos disponible las 24 horas.