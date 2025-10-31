Srbijavoz se asocia con Ibis Solutions para desplegar IBM Instana
En toda la industria ferroviaria, los pasajeros dependen cada vez más de los servicios en línea para planear viajes y reservar boletos. Srbijavoz, la empresa ferroviaria nacional de pasajeros de Serbia, desarrolló un sistema interno de emisión de boletos a medida para que viajar sea más conveniente que nunca. A través del sitio web o la aplicación móvil de Srbijavoz, los clientes pueden comprar boletos de tren para rutas nacionales e internacionales y recibir actualizaciones de viajes en tiempo real.
Para habilitar esta gama de funcionalidades, el sistema cuenta con el respaldo de una red grande y compleja de servidores y bases de datos. A medida que la infraestructura ferroviaria en Serbia se expande y se abren nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, Srbijavoz ha visto un aumento en el número de clientes, de 2.6 millones a más de 7 millones en solo dos años. Este rápido crecimiento ejerció una presión extrema sobre el sistema de emisión de boletos, lo que generaba un tiempo de inactividad prolongado y podría causar la insatisfacción del cliente.
“Nuestro sistema de venta de boletos debe funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque cuando no vendemos boletos, perdemos ingresos”, afirma Zoran Stevanovic, gerente de proyectos de TI en Srbijavoz. Stevanovic explica los inconvenientes de su sistema anterior: “De manera regular experimentábamos hasta cinco horas de tiempo de inactividad en la producción. Con un sistema tan grande y dinámico, mi equipo tuvo que pasar horas buscando la raíz del problema antes de poder empezar a trabajar en una solución”.
Srbijavoz buscó una solución de monitoreo de aplicaciones que ayudara al equipo de TI a identificar el origen de los problemas más rápido, a fin de mantener el sistema de boletos disponible las 24 horas.
Después de una exhaustiva revisión del mercado, Srbijavoz optó por colaborar con el IBM Gold Business Partner Ibis Solutions. Juntos, desplegaron IBM® Instana como la solución de observabilidad de aplicación del ferrocarril.
“Tomamos el proceso de selección con calma para cerciorarnos de tomar la decisión correcta”, recuerda Stevanovic. “Ibis fue increíblemente paciente con nosotros en todo momento y siempre estaba a una llamada de distancia. “Mi equipo y el de ellos se convirtieron en una especie de unidad conjunta”.
En estrecha colaboración con su socio de confianza, Srbijavoz desplegó IBM Instana en solo 30 días en toda la pila del sistema de boletos, incluidas las aplicaciones, IIS y varias bases de datos. Con el monitoreo enriquecido con IA de Instana, Srbijavoz ahora recibe notificaciones instantáneas de problemas, como llamadas a la API lentas o consultas fallidas a la base de datos.
Con Instana, el equipo de TI de Srbijavoz ahora puede identificar y resolver rápidamente varios problemas tanto en el frontend como en el backend del sistema de boletos crítico para el negocio. Por ejemplo, cuando los usuarios de aplicaciones móviles informaron problemas de inicio de sesión, el equipo de soporte rápidamente identificó que la causa eran caracteres especiales no admitidos en las contraseñas. Gracias a los insights en tiempo real que ofrece Instana, el equipo de desarrollo identificó el problema con solo unos clics, por lo que pudo restaurar rápidamente el acceso y mejorar la experiencia del usuario.
En otra ocasión, los usuarios informaron de un rendimiento lento en una aplicación crítica web. Con Instana, el equipo descubrió inmediatamente que la ralentización estaba vinculada a problemas de rendimiento en la base de datos Oracle. Al analizar las consultas lentas identificadas por Instana, el equipo implementó una indexación específica de campos de base de datos. Como resultado, los tiempos de ejecución de las consultas se redujeron significativamente y el rendimiento web volvió a niveles óptimos, ofreciendo una experiencia fluida a los usuarios.
Para el equipo de TI lean de Srbijavoz conformado por diez personas, Instana ha liberado una cantidad significativa de tiempo, lo que les permite centrarse en desarrollar experiencias innovadoras del cliente. “Tener IBM Instana es como tener un integrante adicional en el equipo”, confirma Stevanovic.
Lo más significativo es que el monitoreo proactivo y la rápida resolución de problemas han ayudado a Srbijavoz a eliminar el tiempo de inactividad de su sistema de venta de boletos, manteniendo a los pasajeros informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. “En el año transcurrido desde que desplegamos IBM Instana, no hemos tenido ni un solo minuto de tiempo de inactividad”, comenta Stevanovic.
A medida que Srbijavoz continúa impulsando mejoras en sus servicios, planea trabajar con Ibis para desplegar IBM Instana en su infraestructura de TI de nube híbrida, incluyendo su entorno SAP y Amazon Machine Images dentro de AWS. “Siempre estamos aprendiendo y adquiriendo mayor experiencia en IBM Instana, y le vemos mucho más potencial dentro de Srbijavoz”, concluye Stevanovic.
Con más de 140 años de historia, Srbijavoz es la compañía nacional de ferrocarriles de pasajeros en Serbia. La empresa opera trenes interurbanos, regionales e internacionales, y atiende a más de 7 millones de pasajeros al año.
Ibis Solutions, parte de Ibis Group, es un proveedor líder de soluciones de TI en el sudeste de Europa, que ayuda a las empresas a prosperar en la era digital.
Aumente la productividad del equipo de TI y reduzca el tiempo medio de resolución con IBM Instana Observability
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Instana e Instana son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. IBM no brinda asesoría legal ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que el cliente cumpla con cualquier ley o reglamento.