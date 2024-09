Fundada en 2001, Sompo Sigorta (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) se encuentra entre las compañías de seguros más grandes de Turquía. Ofrece productos de seguros no de vida que incluyen salud, viajes, automotor, hogar, etc. Sompo Sigorta, con sede en Estambul, ocupó el séptimo puesto en el mercado turco de seguros no de vida con una cuota de mercado del 5.3 % en primas brutas contratadas en 2020.